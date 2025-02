Un finto nuovo gioco per invogliare gli imbroglioni

Ascolta ora 00:00 00:00

Cheaters Cheetah, un videogioco disponibile dal 10 marzo su Steam che si preannuncia già una paraculata cosmica. Come sappiamo i cheater affliggono ormai da anni il mondo dei players, soprattutto nei multiplayer FPS (First Person Shooter), che su Call of Duty e Warzone stanno rendendo le ranked (le partite classificate) ingiocabili. I cheat, per chi non lo sapesse, sono dei trucchi che si possono comprare e installare sul proprio PC per avere vantaggi non legittimi sugli altri giocatori. È l’analogo del doping nello sport, per intenderci (anche perché i giochi di cui parliamo sono competitivi e molti classificati come e-sport: ci sono tornei, campionati, campioni del mondo, e si vincono soldi). È come se io mi fossi fatto scrivere tutti i miei libri dall’AI (no, lì sarebbe impossibile, esempio del cavolo).

Tra l’altro parlare di cheat è diventato un content per diversi streamer e Youtuber, ma la maggior parte in Italia non ha alcuna competenza per farlo, l’unico affidabile è Kyborg con il suo format Arachidi & Cheater, che li smaschera e spesso li fa cadere con veri e propri interrogatori da investigatore psicologo (in una live ci mise tipo 13 ore per far ammettere all’imbroglione di essere tale). Combattendo l’alibi per cui in giocatore decide di usare cheat: «tanto lo fanno gli altri, perché non io?». Semplicemente perché rovini il gioco agli altri, non ti basta?

In ogni caso questo Cheathers Cheetah è stato sviluppato da un ex sviluppatore di cheat (cioè da: boh?) e il gameplay infatti fa schifo: una grafica spartana che neppure sugli smarthphone di dieci anni fa, però, ops, strano: molto dettagliato il menù per settarsi i propri cheat (aimbot, wallhack, ecc). Lo slogan è: «Se tutti cheattano, nessuno cheatta». Bella scoperta: se tutti rubano, nessuno ruba. È per questo che esistono i reati, e se rubi vai in galera (in teoria così dovrebbe essere).

Quindi che gioco è? Un caos completo, molti lo aspettano ma chi ci giocherà? Sembra più un tutorial su come funzionano e si settano i cheat. Credo che l’ex sviluppatore di cheat non sia tanto ex. Ci metterei la mano di Kyborg sul fuoco.