Halo, Final Fantasy, Spiderman: i giochi in offerta della settimana per PlayStation, Nintendo e Steam

Settimana di molte "nicchie", oltre che di veri e propri colossi dei vari generi. Gli store online di Steam, Nintendo e Playstation hanno messo a disposizioni interessanti offerte, molte legate al genere rougelike con varie specificità. Non mancano anche titoli più indirizzati al grande pubblico, come Halo: The Master Chief Collection, Terraria e Marvel's Spieder-Man 2.

Steam

Hearts of Iron IV – 70% di sconto (fino alle 19 del 29 settembre)

Agli appassionati di strategia rimangono poche ore per accaparrarsi il gioco della Paradox Interactive ambientato durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale, in cui gli utenti prendono il controllo di una delle nazioni dell’epoca e la conducono attraverso il conflitto gestendo la produzione industriale, lo spionaggio, i movimenti delle truppe e le alleanze. Come in ogni prodotto della casa di sviluppo svedese, vi è la possibilità di condurre un Paese lungo una strada completamente alternativa rispetto alla realtà storica, creando scenari imprevedibili e, spesso, esilaranti anche con gli amici in modalità multiplayer.

Megabonk – 15% di sconto (fino al 2 ottobre)

Un misto tra Risk of Rain 2 e Vampire Survivor, in questo roguelike uscito da poco i giocatori selezionano un personaggio tra i tanti a disposizione per affrontare orde infinite di nemici, creando build uniche e aumentando il loro livello, con l’obiettivo di sopravvivere per il maggior tempo possibile. Vi sono 240 missioni, 20 personaggi con diverse abilità e oltre 70 oggetti con varie sinergie. Il prodotto ha incontrato il favore del pubblico, con il 94% delle recensioni positive, e sembra destinato a imporsi come uno dei migliori del suo genere e, al momento della scrittura, oltre 36mila utenti connessi.

Halo: The Master Chief Collection – 70% di sconto (fino alle 19 del 29 settembre)

Un titolo che non ha bisogno di presentazioni. Negli anni, la saga di Halo è entrata di diritto nell’Olimpo dei pilastri dei videogiochi e, su Steam, è possibile accaparrarsela ancora per poche ore spendendo appena 10 euro. Dalle remastered del capitolo originale e del seguito, passando per Halo 3, Reach, Odst e Halo 4, i fan di lunga data e i nuovi appassionati possono vivere – o rivivere – le gesta dello Spartan Master Chief nella guerra contro l’alleanza aliena Covenant e gli inizi della “seconda fase” della serie, in cui gli antagonisti sono i Precursori. Un bundle imperdibile per tutti coloro che amano gli sparatutto, la fantascienza e i classici senza tempo.

Across the Obelisk – 50% di sconto (fino al 6 ottobre)

Pensato per chi ama la costruzione di mazzi, i roguelite e quel sottogenere nato con Darkest Dungeon, questo titolo permette ai giocatori di creare un gruppo di quattro avventurieri da guidare in una serie di missioni per salvare un regno in tumulto, attraverso una storia il cui svolgimento è influenzato dalle scelte prese durante eventi e scenari. È possibile giocare in multiplayer con un massimo di tre amici, in tre modalità diverse che offrono una rigiocabilità infinita. Sono in sconto anche tutte le espansioni, che permettono di sbloccare nuovi personaggi e missioni.

Stranded: Alien Dawn – 60% di sconto (fino al 7 ottobre)

Interessante simulatore survival, in cui ai giocatori viene affidato il destino di un piccolo gruppo di sopravvissuti, bloccati su un pianeta alieno sconosciuto, che dovranno essere protetti da fame, malattie, condizioni climatiche estreme, creature letali e molto altro. Ogni partita è unica, perché determinata da eventi narrativi casuali da risolvere con decisioni che avranno conseguenze sul breve e lungo termine. A questo si aggiungono anche intoppi inaspettati e più crisi in contemporanea, che metteranno alla prova anche i veterani del genere.

Nintendo

Final Fantasy VII – 60% di sconto (fino al 2 ottobre)

Il capitolo più famoso della celeberrima saga di Square Enix, in cui i giocatori guidano il protagonista Cloud Strife e i ribelli dell’Avalanche nella loro resistenza contro la Shinra Inc., una società elettrica che detiene il monopolio sull’energia Mako, la forza vitale del pianeta in cui è ambientato il gioco. In questa versione del titolo disponibile su Switch, sono state introdotte tre novità: la possibilità di aumentare la velocità fino al triplo, l'opzione di disattivare gli incontri e una modalità di battaglia migliorata.

Moonlighter – 90% di sconto (fino al 21 ottobre)

Una piccola perla per chi ama i roguelike e la pixel art. In questo titolo, i giocatori vestono i panni di Will, un commerciante che sogna di diventare un eroe in un mondo in cui si sono aperti i Varchi, passaggi che permettono di accedere ad altre realtà. Oltre ai combattimenti contro nemici e boss, al sistema di sinergia tra le armi e all’esplorazione dei portali, gli utenti dovranno anche impegnarsi nella gestione della bottega del protagonista e nel riportare prosperità nel villaggio di Rynoka. Disponibile anche il dlc Between Dimensions, che aggiunge una serie di nuovi contenuti tra cui un dungeon interdimensionale, nemici, oggetti e miglioramenti per la bottega di Will.

Terraria – 50% di sconto (fino al 6 ottobre)

Il “Minecraft in 2D” uscito nel 2019 e ormai celebre. Fino a otto giocatori possono collaborare per la creazione di una città e l’esplorazione di caverne sempre più profonde, in cui si affrontano nemici e boss progressivamente più potenti. L’obiettivo è sopravvivere e agli utenti è garantita la massima libertà. La versione in vendita sullo store Nintendo comprende i contenuti del crossover con Don’t Starve Together, tre nuovi obiettivi da sbloccare, la possibilità di personalizzare il colore del cursore e di modificare la propria interfaccia, oltre al supporto per touch screen.

Bloodstained: Ritual of the Night – 75% di sconto (fino al 6 ottobre)

Un ottimo titolo per gli appassionati dei platform e delle ambientazioni in stile horror gotico. Questo Gdr d’azione a scorrimento laterale è ambientato nell’Inghilterra del XVIII secolo, in cui una forza paranormale ha evocato un castello infestato da demoni. I giocatori interpretano Miriam, un’orfana segnata dalla maledizione di un alchimista che sta lentamente cristallizzando il suo corpo. Per salvare sé stessa e l’umanità, deve addentrarsi nel maniero e farsi strada tra le orde di nemici fino a sconfiggere Gebel, colui che ha scagliato il sortilegio contro di lei.

Tricky Towers – 60% di sconto (fino al 1° ottobre)

Un frenetico gioco rompicapo basato sulla fisica. In questo titolo, si possono affrontare un massimo di altri 3 giocatori in modalità multiplayer locale o online in una serie di minigiochi il cui obiettivo è impilare costruire la torre più alta impilando blocchetti e contrastando gli incantesimi lanciati dai propri avversari. Le sfide sono caotiche e perfette per passare una serata di divertimento e competizione tra amici. Per i più appassionati, è possibile anche mettere alla prova le proprie capacità con numerosi test per giocatore singolo e stabilire nuovi record nella classifica mondiale.

Playstation

Forza Horizon 5 – 50% di sconto (fino al 2 ottobre)

Le edizioni Standard e Premium di questo titolo sono entrambe disponibili alla metà del prezzo. Un gioco imperdibile per gli appassionati dei giochi di corsa, ambientato in Messico e ricco di paesaggi mozzafiato da esplorare con centinaia tra le migliori auto al mondo. Oltre alle sfide e alle missioni in giocatore singolo, nella modalità Arcade è possibile fare squadra con altri utenti in decine di gare diverse. Disponibili anche gli elementi di EventLab, con cui si possono creare modalità di gioco, personalizzare le auto e molto altro.

The Last of Us Parte II Remastered – 40% di sconto (fino al 9 ottobre)

Seguito del capolavoro di Naughty Dog e vincitore di oltre 300 premi, questo titolo è ambientato cinque anni dopo il pericoloso viaggio attraverso gli Stati Uniti post-pandemici di Ellie e Joel. A seguito di un evento che spezzerà la tranquillità guadagnata con tanta fatica, la giovane protagonista dovrà imbarcarsi in un’avventura per farsi giustizia. Questa versione è resa visivamente ancora più appagante grazie a una serie di migliorie grafiche, che donano nuova vita alle suggestive ed insidiose ambientazioni del gioco. Disponibile anche una nuova modalità di sopravvivenza roguelike, in cui i giocatori interpretano vari personaggi sbloccabili e devono sopravvivere il più a lungo possibile, scegliendo il percorso tra una serie di scontri casuali.

Dragon’s Dogma II – 60% di sconto (fino al 9 ottobre)

Seguito del Gdr della Capcom, in questo gioco gli utenti creano e vestono i panni dell’Arisen, un eroe destinato alla grandezza e seguito da misteriosi essere ultraterreni chiamati pedine, che lo seguiranno nella sua avventura attraverso il ricco mondo fantasy creato dalla casa di sviluppo giapponese. Veri punti di forza di questo titolo, come del suo predecessore, sono la possibilità di personalizzare la classe del proprio personaggio, con decine di abilità tra cui scegliere, e il sistema di combattimento, che splende soprattutto negli scontri con mostri giganti.

Assassin’s Creed: Shadows – 50% di sconto (fino al 9 ottobre)

Ultimo capitolo della saga di Ubisoft iniziata nel lontano 2007, questa avventura è ambientata nel Giappone feudale. I giocatori controllano Yasuke, un samurai esperto di combattimenti corpo a corpo, e Naoe, una shinobi maestra nell’arte delle furtività e degli omicidi silenziosi. Il mondo aperto è completamente esplorabile, e offre una grande varietà di scenari come santuari, castelli e campagne, resi ancora più vivi dal meteo dinamico, dalla distruzione ambientale e da dettagli audiovisivi come la luce delle lanterne o il fruscio degli alberi, elementi che incidono anche sul gameplay.

Marvel’s Spider-Man 2 Deluxe Edition – 34% di sconto (fino al 9 ottobre)

Secondo capitolo della saga videoludica del celeberrimo supereroe, in cui Peter Parker e Miles Morales devono salvare la città, loro stessi e le persone amano da Venom e dalla minaccia dei simbionti.

I due personaggi giocabili hanno numerose abilità da padroneggiare, e la possibilità di passare velocemente da uno all’altro durante l’avventura permette di scoprire storie diverse, capacità e attrezzature high-tech. I giocatori hanno davanti una sconfinatada esplorare, e alcuni tra i piùdi Spider-Man da sconfiggere.