Instagram, è arrivata la novità Notes: ecco cosa si potrà fare

Dopo un periodo di test, Instagram Notes è sbarcata ufficialmente in Giappone e in Europa, Italia inclusa. La nuova funzionalità, annunciata da Meta poco prima del Natale 2022, è stata utilizzata in anteprima da un numero limitato di utenti degli Stati Uniti e sembra essere gradita soprattutto a un pubblico di giovanissimi. Tuttavia, non va dimenticato che Instagram (prodotto di Meta al pari di Facebook e WhatsApp) vive grazie a uno spirito commerciale.

I feedback raccolti durante la fase di test ha spinto Meta a puntare su Instagram Notes e a rilasciarla in tutto il mondo. Niente di nuovo né nella forma né nella filosofia di fondo. The Verge fa notare che una funzionalità simile era disponibile anche su AOL Instant Messenger, antesignano delle più moderne app di messaggistica istantanea (come WhatsApp e Facebook Messenger) nato nel 1997 e definitivamente spento a dicembre del 2017.

Cosa sono le Instagram Notes

Per usare un termine noto ai più, sono dei messaggi effimeri, ossia testi limitati a 60 caratteri che appaiono sopra il profilo dell’utente al massimo per 24 ore. Di fatto sono brevi “status” mediante i quali ogni utente può fare sapere qualcosa di sé o comunicare un’informazione a tutti i suoi contatti in modo conciso e quindi non dispersivo (la brevità rimanda in qualche modo alla filosofia di Twitter).

Benché l’idea non sia esclusiva o originale, il contesto in cui si inserisce è sfizioso: una piattaforma social come Instagram votata ai video e alle immagini ha introdotto una novità che riguarda soltanto il testo.

Come creare le Instagram Notes

Per creare una nota occorre accedere alla sezione Messaggi di Instagram (l’icona a forma di aeroplanino di carta), selezionare l’immagine del profilo e scegliere la voce Lascia una nuova nota.

Da qui si può inserire la nota di massimo 60 caratteri per poi scegliere se renderla visibile a tutti i follower seguiti o alla lista di “amici” più stretti.

La nota apparirà nella parte alta della loro casella messaggi per 24 ore e le eventuali risposte arriveranno come messaggi diretti a chi l’ha scritta. La pubblicazione di una nuova nota prima dello scadere delle 24 ore cancellerà quella precedente.

Cosa fare se non si vedono le note nell’app

Il dispiego di Instagram Notes è veloce ma graduale. Può darsi che occorrano diverse ore prima che la novità sia resa disponibile a tutti gli utenti e quindi c’è poco da fare, se non attendere un po’. Impossibile sapere quanto è necessario pazientare, ma non dovrebbe volerci molto, questione di una manciata di ore. Quindi, chi non dovesse vedere l'apposito menu per la creazione di una nota, non deve smanettare o allarmarsi.

Perché possono essere utili

I motivi sono molteplici, a cominciare dal fatto che riuscire a comunicare in modo efficace avendo a disposizione 60 caratteri è un esercizio di sintesi. Inoltre, una nota stimolante può avviare una discussione e questo rientra negli scopi principali di una piattaforma social. Non da ultimo, in un momento di emergenza, si possono raggiungere tutti i propri contatti con un breve messaggio, contando quindi sulla sua visibilità. Un’alternativa alle liste Broadcast di WhatsApp.

Ritornando allo spirito commerciale citato in apertura, le Instagram Notes hanno un senso anche per gli inserzionisti, che possono promuovere prodotti in modo semplice e diretto a un pubblico ampio.

Instagram, cambia, sperimenta e introduce novità senza sosta.