IT-Wallet per tutti nell'app IO. Cosa sapere per lasciare patente e carta d'identità a casa

A test concluso, è finalmente possibile per tutti gli italiani caricare i propri documenti personali sull'app IO grazie al sistema IT Wallet. Si chiude infatti con mercoledì 4 dicembre l'ultima fase del rollout, che ha visto coinvolti solo 50mila italiani. Da domani, tutti potranno sfruttare il servizio. Come spesso precisato, non si tratta di un obbligo, ma chi volesse avere i propri documenti in formato digitale potrà passare sulla app la propria patente di guida, la tessera sanitaria e l'eventuale carta europea della disabilità.

Documenti a portata di mano con l'app IO

I documenti caricati su IT Wallet saranno legalmente validi e ufficialmente riconosciuti dalle forze dell'ordine e dai vari organi competenti nel caso in cui occorra presentarli, e avranno il medesimo valore di quelli cartacei. Nel caso dei documenti digitali, però, sarà necessario dimostrare a chi li chiede che siamo in grado di accedere alla app e al servizio IT Wallet mediante la nostra autenticazione biometrica e/o con codice.

Il portafoglio digitale garantisce sicurezza e protezione dei dati, ed è possibile accedervi, dopo averlo scaricato, tramite SPID o CIE. Si tratta di un servizio completamente gratuito.

I casi in cui serve ancora il documento cartaceo

Restano comunque dei casi in cui il cartaceo si mantiene necessario. In caso di violazione del codice della strada, se la pena prevede anche il ritiro della patente, possiamo essere identificati mediante app IO, ma poi è obbligatorio presentarsi presso l'ufficio delle forze dell'ordine competenti per consegnare la patente cartacea. Resta il fatto che, consegnata o meno, il ritiro o la sonspensione sarà comunque inserito nel database delle autorità. In sostanza, non conviene cercare di imbrogliare.

C'è poi un'altra eccezione da ricordare. In Italia patente e carta d'identità si equivalgono, ma non sempre possiamo fare a meno del cartaceo. Al momento, infatti, i documenti digitali caricati su app IO non sono validi per imbarcarsi sugli aerei, e lo stesso discorso vale anche per le navi. Bisognerà attendere fino a gennaio 2025, e per adesso non abbiamo neppure una data precisa. Pertanto, per adesso, resta valido solo il documento cartaceo.

ricordare, inoltre, che i documenti digitali su app IO sono validi solo in Italia. Per recarsi all'continuerà ad essere necessario solo il documento fisico, che sia carta di identità o passaporto.