L'intelligenza artificiale sbarca su Google Maps, cosa si potrà fare

Anche Google Maps spalanca per la prima volta le porte all'intelligenza artificiale: si tratta di un'apertura un po' tardiva rispetto a quanto ci si attendeva inizialmente, date le infinite possibilità che Gemini dovrebbe essere in grado di fornire agli utenti della celebre app geografica, ma dopo tanta attesa il momento sembrerebbe finalmente arrivato.

In effetti, a ben considerare "Maps" è stata scavalcata in modo inatteso da numerosi altri servizi Google, quando per quelle che sono le sue caratteristiche avrebbe potuto fin da subito sfruttare le potenzialità dell'AI, ad esempio per tracciare o gestire itinerari di viaggio personalizzati, ottenere in tempo reale informazioni su luoghi o musei da visitare a seconda della propria posizione o beneficiare di recensioni di ristoranti o alberghi incontrati lungo il cammino. A breve tutto questo potrebbe essere possibile a partire, a quanto pare, da uno dei prossimi aggiornamenti.

Una prima integrazione con Gemini, per quanto concerne "Maps", era stata introdotta per consentire ai fruitori dell'app di effettuare ricerche di luoghi attraverso il linguaggio naturale, un'implementazione di poco conto rispetto alle potenzialità dell'intelligenza artificiale, destinata a essere presto superata dalle novità in arrivo, stando a quanto riferito dall'esperto AssembleDebug.

Cosa si potrà fare coi prossimi aggiornamenti? Saranno inseriti dei chip contestuali dedicati a Gemini all'interno di Google Maps, per cui qualora un utente ricerchi una destinazione sull'app dovrebbe comparire anche l'opzione "Chiedi informazioni lul luogo". Cliccando su di essa, il fruitore del servizio offerto dal colosso di Menlo Park incollerà in modo automatico il link della località nell'interfaccia di Gemini, da cui sarà possibile ottenere una serie di informazioni preziose, tra cui orari di apertura di strutture ricettive, recensioni di ristoranti o addirittura suggerimenti su cosa sarebbe meglio evitare.

Queste anticipazioni sono state fornite da esperti che hanno preso visione della versione beta 16.4.35 di Google Maps, a quanto pare attivabile solo manualmente. Dal momento che queste nuove funzionalità sono state individuate nel codice dell'app, comunque, è molto probabile che saranno a breve a disposizione di tutti gli utenti.

Per ora, stando alle poche notizie filtrate, pare che l'integrazione con l'intelligenza artificiale non sia applicabile su intere città, ma non c'è dubbio sul fatto che coi prossimi aggiornamenti le potenzialità di Gemini saranno sfruttate ancora meglio.