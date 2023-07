Abbonamenti in crescita: così Netflix ha vinto la scommessa sulle password

Netflix, una delle piattaforme streaming più utilizzate dagli utenti, nell’ultimo trimestre ha sottoscritto 5,9 milioni di abbonamenti. Una delle motivazioni principali è dovuta all’introduzione del divieto per gli utenti di condividere la password del proprio account con altre persone. L’incremento del numero di iscritti ha superato le previsioni degli esperti che si attendevano una crescita di un paio di milioni di nuovi ingressi per la fine del trimestre.

I risultati di Netflix

I numeri appena citati rappresentano un risultato particolarmente interessante per Netflix, decisamente il più importante negli ultimi anni soprattutto dopo il 2021 in cui circa 1 milione di persone cancellarono la propria iscrizione. Inoltre la proposta commerciale della piattaforma streaming è cambiata poiché in alcuni Paesi è stata eliminata l’opzione più economica senza pubblicità chiamata “Base”.

Dal mese di aprile 2023 fino a quello di giugno il ricavo prodotto è di 8,2 miliardi di dollari, in termini di crescita si tratta del 3% in più o con lo stesso periodo del 2022. Nella stessa fascia temporale di quest’anno Netflix ha raggiunto un utile netto di 1,5 miliardi di dollari.

Le previsioni

Nel frattempo Netflix è l’unica società di dimensioni notevoli che produce streaming in grado di ottenere utili importanti al contrario di Disney+ e delle altre principali piattaforme per l’intrattenimento che hanno avuto diversi problemi economici.

In totale ha attualmente 238,4 milioni di abbonamenti attivi. Le spese previste sono inferiori per quest’anno poiché le produzioni di serie tv e film sono state ridotte a causa dello sciopero di attori e sceneggiatori negli Usa. Questo fattore impatterà notevolmente sul business del cinema e della tv. La protesta è stata fatta perché attori autori sostengono di non ricevere offerte adeguate nei loro contratti.

Le politiche sulle password

Il cambiamento in merito alla politica sulle password di Netflix era stato annunciato lo scorso febbraio. Per diversi anni la società aveva consentito la condivisione dell’abbonamento ai propri utenti. Questa strategia ha fatto crescere notevolmente la piattaforma specialmente in una fase di avvio in cui gli investitori erano più interessati all’espansione a livello globale di Netflix che ai suoi ricavi. Secondo gli esperti però i benefici riguarderanno il breve periodo poiché il colosso dovrà evitare che i nuovi abbonamenti vengano eliminati dopo pochi mesi.