Offerte Black Friday, le offerte di oggi 24 novembre: elettronica, casa e accessori moda di marca

Black Friday significa spesso attesa: attesa del prodotto perfetto per le proprie esigenze, attesa di quell’oggetto in sconto che si desiderava da tanto. E a volte questi desideri prendono diverse direttrici che hanno però un punto in comune: la propria vita quotidiana. È così che nasce la selezione delle offerte di oggi, che riguarda:

elettronica e casa , ovvero tutto ciò che può contribuire a migliorare sensibilmente la propria esistenza domestica nel senso più ampio del termine, dalle pulizie alla logistica;

La selezione che viene qui proposta è presente su Amazon in sconto, e risponde naturalmente a queste caratteristiche.

Elettronica e casa

Philips HomeRun

Un robot aspirapolvere e lavapavimenti è sempre molto utile: questo, poi, ha un nome suggestivo, che ricorda, per via della sua estetica, il “diamante” del baseball. Si chiama infatti Philips HomeRun Serie 3000 questo robot che si lascia guidare da un’app personalizzabile con scansione della casa e pulisce nei posti più difficili da raggiungere (per esempio sotto i letti o i divani). È un elettrodomestico molto potente, con quattro livelli di aspirazione - e rilevamento dei tappeti, per pulirli in modo differente e non bagnarli - e la sua batteria dura a lungo. Perfetto soprattutto per chi ha animali domestici.

Hp Envy

Una stampante comoda torna sempre utile in casa. Il modello Hp Envy, dal design assolutamente accattivante, è una stampante multifunzione a getto d’inchiostro per fogli formato A4, ma effettua anche fotocopie e ha una funzione scanner. Non c’è bisogno di cavi e cavetti, perché il prodotto si connette ai device presenti in casa tramite wi-fi. Nell’offerta sono inclusi 3 mesi del servizio Instant Ink, grazie al quale si consegnano le ricariche dell’inchiostro direttamente a domicilio e prima che l’inchiostro stesso sia terminato.

Lg Qned

Un televisore a 50 pollici per godersi tutto l’intrattenimento che si desidera. Si tratta della smart tv Lg Qned, che offre un’esperienza del colore molto pulita, anche grazie a un processore di ultima generazione che si avvale di intelligenza artificiale. Non è utilissimo solo per vedere film o serie tv, è l’ideale soprattutto per coloro che si dilettano in gaming. E possiede anche un design essenziale, per potersi integrare con tutti i tipi di arredamento.

Fischer

Nell’esperienza quotidiana ci sono oggetti tanto importanti che hanno preso il nome dal marchio che li produce: è il caso dei Fischer, ovvero i tasselli con la vite per poter fissare al muro quello che si desidera, dalle mensole ai pali per le tende. Con questa confezione si fa scorta: in casa possono sempre servire, non si sa mai quale piccola aggiunta o modifica è dietro l’angolo.

Lavatrice Samsung

Un elettrodomestico utile e necessario con un gran bel design: si tratta di questa lavatrice Samsung a carica frontale, che si avvale anche della funzione di lavaggio igienizzante a vapore, con cui si rimuove non solo lo sporco ma anche germi e batteri molto più che in altri modelli di lavatrice meno al passo con i tempi. È silenziosa, il che non guasta mai, e si pulisce da sola. Inoltre possiede un programma per un lavaggio rapidissimo ma molto efficace.

Accessori moda per lei e lui

Eastpak Flex

Una borsa a tracolla dal gusto sportivo: si tratta di Eastpak Flex, realizzata in nylon, con tracolla regolabile e tanti scomparti per tenere tutti i propri effetti personali in ordine. È perfetta per gli uomini e le donne che desiderano qualcosa di poco impegnativo su un outfit sportivo o casual.

Swarovski Angelic

Un paio di orecchini raffinati, poco “invadenti” ma ugualmente in grado di personalizzare un outfit in maniera indimenticabile: si tratta degli orecchini Swarovski Angelic, costituiti da un grande cristallo bianco centrale, circondato da un pavé che crea un piccolo gioco di riflessi. Si tratta di orecchini a bottone aderenti, che vanno bene per tutte le situazioni, da una giornata al lavoro a una cena elegante.

Eastpak Mavis Cosmetics

Quando si viaggia può tornare utile una pochette in cui raccogliere i prodotti da bagno, che siano rasoio e crema da barba, make up e creme, oppure spazzolino e dentifricio. Con Eastpak Mavis Cosmetics non si sbaglia: si tratta di una pochette in jeans grigio molto bella, con scomparti e tasche, che ha un gancio per poter essere appesa, realizzata con un tessuto misto di nylon e poliestere (quindi anche molto facile da pulire dopo ogni viaggio).

Tommy Hilfiger New Denton

Una cintura passe-partout per uomo, che anche le donne potrebbero valutare di indossare. Si tratta della cintura Tommy Hilfiger New Denton, fatta interamente in pelle biologica e richiudibile con una chiusura comoda, che reca, immancabilmente, il logo del marchio, un brand dalla lunga esperienza nel campo della moda e degli accessori.

Borsa David Jones

Molto spesso a una donna serve una borsa grande e capiente: lo è questo modello di David Jones, dai manici molto lunghi e con astuccio abbinabile per tenere in ordine piccoli effetti personali. È fatta in pelle sintetica di alta qualità e può contenere anche il laptop se occorre. È in un meraviglioso punto di verde.

