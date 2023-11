Offerte Black Friday: 10 cose per una casa in ordine (anche a meno di 40€)

Siamo quasi giunti al momento più caldo della settimana delle tante offerte per il Black Friday di Amazon, l'occasione perfetta per fare acquisti a prezzi convenienti. Per gli appassionati dell'ordine casalingo e degli accessori casa non mancano le proposte super scontate, e tutte a cifre contenute dai 10 euro ai 40 euro.

Un'occasione unica per chi, complice un recente trasloco, deve arredare casa e organizzarla al meglio. Oppure semplicemente vuole portarsi avanti con i regali di Natale, selezionando quello più adatto per amici e parenti appassionati di accessori utili per una casa sempre in ordine.

Casa e accessori, l'importanza di una casa in ordine

Quando si pensa alla casa il pensiero vola agli arredi principali e ai tessili, tutti elementi fondamentali in grado di caratterizzare l'ambiente domestico. Ma per aumentare il comfort e l'efficienza di una casa è importante siano presenti anche una serie di articoli e accessori del tutto funzionali, necessari per snellire la routine di tutti i giorni. I veri must have del quotidiano, perfetti per migliorare la pulizia dell'area domestica, ma anche la stessa organizzazione degli spazi e degli oggetti. Per una scelta vincente è importante valutare le caratteristiche principali, a partire dalla qualità degli stessi, passando per la resistenza e la facilità d'utilizzo.

Gli accessori e gli oggetti nati per semplificare la vita domestica devono essere pratici, intuitivi, durare nel tempo e svolgere il loro compito in modo adeguato alle aspettative. Per questo abbiamo selezionato per voi dieci proposte davvero interessanti, che vale la pena valutare nel dettaglio. Scopriamole insieme.

Electrolux Refine 600 Garment Steamer lo stiratore verticale

Per facilitare la stiratura ecco lo stiratore verticale Refine 600 Garment Steamer di Electrolux, che vi farà dimenticare l'asse da stiro. Pratico da impugnare e utilizzare, è subito pronto in pochi secondi così da eliminare pieghe e stropicciature. I capi si possono disciplinare facilmente mentre sono appesi sulla gruccia, grazie al flusso di vapore costante che stira e igienizza al contempo. Compralo in offerta su Amazon.

Ricoo portacavi da scrivania

Un problema molto ricorrente sono i cavi della zona studio/ufficio e della televisione, un vero e proprio groviglio non sempre bello da vedere. Ecco che il portacavi di Ricoo accorre in aiuto con la sua comoda struttura in metallo, facile da montare al tavolo dello studio e o al mobile della TV. Perfetto per raccogliere cavi, fili, ciabatte con prese e tutto ciò che serve per collegare gli apparecchi elettrici di casa, nascondendoli alla vista. Compralo in offerta su Amazon.

Wenko il contenitore porta accessori per la pulizia

Comodo, utile e pratico, è il cestino porta oggetti di Wenko perfetto per contenere i prodotti per la pulizia. L'ideale per avere tutto a portata di mano mentre si igienizza casa, è un articolo super capiente e pratico. Perfetto anche per trasformarsi in un valido cestino da picnic, o in una borsa porta attrezzi per il garage. Compralo in offerta su Amazon.

Vounot set salvaspazio per abiti e accessori

Il set è composto da 4 scatole custodia e 17 sacchetti con pompetta per estrarre l'aria, così da conservare gli abiti sottovuoto. Il kit a marchio Vaunot consente di mettere oridine nell'armadio e di recuperare spazio utile, il tutto nella massima igiene. Compralo in offerta su Amazon.

AmazonBasics lo stendibiancheria pieghevole

Stendere i panni durante l'inverno è sempre un problema, in particolare se lo spazio è limitato, ma AmazonBasics può risolvere la situazione. Tutto merito dello stendibiancheria verticale e pieghevole, realizzato in acciaio cromato e leggero ma solido. Super compatto, poco ingombrante e utilissimo. Compralo in offerta su Amazon.

Beper il levapelucchi elettrico

Il levapelucchi Beper è perfetto per rimuovere peli di lanetta, pelucchi, nodi e molto altro, da maglie e tessuti di casa. Le lame sono in acciaio così come la ghiera, realizzata con fori di diverse misure per un'azione precisa e veloce, e per un prodotto che si ricarica facilmente con il cavo USB. Compralo in offerta su Amazon.

Ace2Ace il togli peli di animali a forma di rullo

Per chi vive con gli animali domestici il rullo togli peli di Ace2Ace è la soluzione giusta per rimuovere il pelo in eccesso da tessuti, tappeti e divani. Si utilizza con facilità, per un risultato davvero efficace, ed è un articolo autopulente. Una valida alternativa all'aspirapolvere. Compralo in offerta su Amazon.

Toplife il porta padelle allungabile

Le padelle languono sparpagliate nel cassetto e sui ripiani della cucina? Per un ordine preciso ecco Toplife la griglia porta padelle super resistente e allungabile. È realizzato in robusto acciaio al carbonio con verniciatura a spruzzo, e può organizzare pentole, padelle, taglieri e molto altro. La struttura si può separare in due parti, così da diversificarne l'impiego. Compralo in offerta su Amazon.

FoodSaver i contenitori salvafreschezza

I tre contenitori salvafreschezza FoodSaver conservano a lungo il cibo sia in frigorifero, che in congelatore oppure nella dispensa. Merito della chiusura ermetica, che preserva l'integrità e l'igiene degli alimenti. Impilabili e comodi da utilizzare, sono perfetti anche come lunch box. Compralo in offerta su Amazon.

SongMics la scarpiera in tessuto a sette ripiani

La scarpiera SongMics è costituita da una struttura composta da tubi in metallo e connettori in plastica, utili per comporre i sette piani. Il rivestimento esterno in tessuto protegge le scarpe da polvere e sporcizia. Comoda, stabile e capiente, dalla linea contenuta ma essenziale, si adatta a ogni soluzione di spazio. Compralo in offerta su Amazon.

*Articolo sponsorizzato Amazon*

Le nostre scelte per il Black Friday

Qui trovi le nostre scelte per il Black Friday 2023