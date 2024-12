Passione videogiochi, una guida sui migliori canali da seguire

Ascolta ora 00:00 00:00

Aggangiandomi al mio ultimo commento sulla guerra degli Youtuber, mi è venuto in mente di consigliarvi quelli che per me sono i migliori canali da seguire per chi ama i videogiochi, una piccola guida. Ordine scelto dal sottoscritto, ed essendo uno scrittore e non uno youtuber il mio giudizio è insindacabile.

1) TOP GAMES. Canale in crescita, 41mila iscritti, di quelli intellettualmente onesti. Lo fa Andrea Volpi, e è piacevolissimo da ascoltare, e non è neppure un pischello, ha quarant’anni e una bella faccia barbuta. Parla bene e non sbaglia i congiuntivi. Uno da cui compreresti una macchina usata. Cercatelo e iscrivetevi al canale, lasciate un like, ecc. Merita.

2) ZERGANTIS. Recensisce videogiochi, informatissimo e affidabile, ti prende un videogioco e lo analizza commentando anche leaks, rumors, confrontando critiche, e dando anche precise istruzioni per l’uso. Se già non lo fate, seguitelo, iscrivetevi al canale, lasciate un like, ecc.

3) NAYKED. Si chiama Nayked perché è Nudo, nel senso che si chiama Lorenzo Nudo. Specializzato in Call of Duty, prova le armi per gli altri e consiglia le migliori build, con gli accessori giusti da usare per il giocatore medio. Un personaggio, con un che rustico (voluto) di Abatantuono, chiamato anche «il Nazionalo».

4) KYBORG. L’incubo dei cheater, di quelli che usano trucchi per vincere. Ucraino ma in Italia da dodici anni, se non sbaglio, becca gli streamer disonesti, viviseziona i loro gameplay e spesso li fa chiudere. Strepitoso il suo format “Arachidi e cheaters”, dove il cheater spesso va a confrontarsi con lui per giustificarsi, e Kyborg è capace di tenerne uno dodici ore di fila sulla graticola (non lo dico per dire, una volta un confronto è durato davvero dodici ore), analizzando le partite, finché l’accusato non crolla e ammette. Fanatico dell’onestà, di rara intelligenza, sarebbe anche un grande Pubblico Ministero, o forse il Tenente Colombo, leggermente più beffardo. Ottimo anche come coach, per chi vuole imparare. Spietato, giustamente.

5) ROBUGIN. Altro Youtuber preparato e molto equilibrato, è entrato recentemente anche con un video sulle polemiche scatenate dal politicamente corretto e dalla cultura woke, che è entrata anche nei videogiochi e è un problema per gli youtuber e gli streamer, basta dire una parola sbagliata e si viene bannati. Come Top Games cerca di usare l’equilibrio e la razionalità per discutere su questioni spinose senza paura e senza tifoserie.

6) VELOX. È stato il primo che iniziai a seguire, e gli dedicai una pagina sul Giornale. All’epoca aveva duecentomila follower su Youtube, e mi chiese cosa ne pensavo, se doveva continuare o meno, i genitori volevano mandarlo a studiare scienze della comunicazione. Io esagerai, dicendo che guadagnava più dei genitori. Oggi senza dubbio, è tra gli Youtuber e gli streamer più seguiti in Italia. Bravissimo a giocare ma anche a intrattenere mentre gioca. Parente in elogio di Velox finì anche su Dagospia:https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/velox- let-rsquo-go-parente-gloria-dell-39-ultima-star-web-163980.htm Gli regalai anche uno dei miei romanzi, mai letto. Mai trovato uno Youtuber che legga o mi conoscesse, anzi ti guardano dall’alto in basso. Figuriamoci l’università, bene ho fatto a dirgli di continuare a fare Velox. In ogni caso da seguire.

7) PLAYERINSIDE. Canale seguitissimo formato dalla coppia (nel senso che stanno insieme) di Midna e Rider. Classico format che vi aggiorna sulle novità, con una cura del montaggio di livello televisivo. Trattano tutti i videogiochi, spesso Rider entra in polemica con le case di software senza problemi, io lo guardo anche se non mi interessa quando Midna ha lo smalto rosso, ma questa è un’altra storia.

8) KRYSTAL CROSS GAMING. Capelli lunghi e barba, look molto dark, vi sembra di entrare in un canale spirituale o new age o di un mago che fa i tarocchi ma non è così. News e spirito critico e anche qui molta onestà.

9) QUEL CHE RESTA DEL GIOCO. Canale piccolino ma meritevole di essere seguito, si occupa molto dei disabili e di accessibilità dei giochi. Anche perché non c’è cosa più triste che essere disabile e non poter neppure giocare ai videogiochi.

10) AMANTE COD.

Lo metto perché mi fa tenerezza, sia il nome che si è scelto, che mi fa ridere (Amante di Call of Duty), sia per lo sforzo che ci mette ogni giorno nel fare un telegiornale con le novità di Call of Duty, il TG COD, poi va a lavorare, credo faccia il commercialista, il ragioniere o qualcosa del genere. Quelli che lo seguono lo chiamano «amante». Un premio per la passione, su.