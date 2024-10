Su Helldivers 2, sulla Super Terra arriva il "Parco della Tirannia"

Ascolta ora 00:00 00:00

Helldivers 2 è senza dubbio uno dei videogiochi che ha fatto più parlare di sé nel corso del 2024. Lo sparatutto cooperativo fantascientifico ha fatto calare centinaia di migliaia di giocatori nei panni di soldati d’élite, gli Helldivers appunto, difensori della Super Terra in una galassia ostile e piena di nemici pronti a fare di tutto per privare gli umani di valori fondamentali quali la libertà e la “democrazia controllata”.

Il mondo creato dagli sviluppatori di Arrowhead è una parodia dei regimi autoritari che spesso si trovano nei media fantascientifici, con evidenti richiami a mostri sacri come Starship Troopers e proposti in chiave parodistica. Ed ecco, dunque, che gli Helldivers si lanciano su decine di pianeti diversi, letteralmente sparati dentro a capsule dalle navi in orbita, pronti a difendere o a liberare territori dalla minaccia degli Automaton, una legione di robot senzienti, e dei Terminidi, alieni insettoidi. Entrambe fazioni, queste, che la propaganda della Super Terra addita come malvage (“robot socialisti” e “insetti fascisti”) e votate alla distruzione della bontà assoluta rappresentata dal dominio umano.

La narrazione è guidata dai giocatori stessi, le cui vittorie e sconfitte si sommano in uno sforzo collettivo volto al completamento degli “Ordini maggiori”, che fanno proseguire la storia della Seconda guerra galattica. Gli eventi principali vengono resi noti tramite comunicazioni all’interno del gioco e una delle più recenti ha destato particolare interesse nella community.

Un Bile-Titan e alcuni guerrieri dello sciame terminide

I capi della Super Terra, infatti, hanno riferito agli eroici Helldivers che “ i nostri intrepidi Xenoentomologi hanno condotto la prima di molte raccolte di campioni e stanno già facendo grandi passi avanti nella comprensione dell'estrazione e dello sfruttamento dell'E-710 ”. Questo elemento viene prodotto dai corpi in decomposizione dei Terminidi ed è la fonte di energia principale del dominio umano. “ Le lezioni apprese in passato dal fallimento degli allevamenti di Terminidi sono state applicate per garantire la sicurezza della Riserva ”, continua la nota dell’Alto Comando. “ La popolazione di Terminidi è monitorata in ogni momento dai guardiani della SEAF (l’esercito della Super Terra) e circondata da recinzioni elettriche sopra e sotto terra. E nell'improbabile caso di una violazione del contenimento, i bombardamenti nucleari sono impostati per attivarsi automaticamente ”.

Fin qui nulla di nuovo. Gli Helldivers hanno più volte condotto operazioni per distruggere sciami di alieni scappati dalle riserve e moltiplicatisi a livelli esponenziali. Sembra, però, che i governatori della Super Terra non abbiano imparato dai problemi del passato. La comunicazione, infatti, menziona un nuovo “Parco della Tirannia”, che sarà aperto a “ cittadini avventurosi e pronti a pagare bene ” per vedere le pericolose creature più da vicino. L’iniziativa viene definita “ entusiasmante ” e fondamentale per contribuire a “ finanziare la ricerca futura e ad approfondire la comprensione degli orrori della Tirannia da parte dei nostri cittadini ”.

Chiunque abbia speso almeno una decina di ore su questo gioco ha già intuito come andrà a finire: fuga dei Terminidi, centinaia di morti, insabbiamento da parte delle autorità ed elogi agli Helldivers che interverranno eroicamente per proteggere la democrazia. O forse questa trovata narrativa prenderà una piega inaspettata.

Dopotutto, manca ancora una terza fazione nemica all’appello, gli, una razza aliena tecnologicamente avanzata e quasi sterminata dagli umani negli eventi del primo gioco, il cui ritorno (e probabile vendetta) sembra imminente.