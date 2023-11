WhatsApp, come avere due account sullo stesso telefono

WhatsApp raddoppia: è da poco attiva per gli utenti Android la possibilità di avere un doppio account così come Meta, tramite il suo fondatore Mark Zuckerberg, aveva fatto sapere non più tardi di un mese fa. Grazie a questa implementazione gli utenti potranno trasferire facilmente la propria chat anche su un altro numero telefonico sullo stesso dispositivo in maniera semplice e intuitiva.

Qual è la procedura

A provare la funzione, nelle settimane scorse, erano stati i "beta tester" ma nelle ultime ore il rilascio è avvenuto ufficialmente a tutti i sistemi operativi Android (non ancora iOS). " Introduciamo la possibilità di effettuare l'accesso su Android con due account WhatsApp contemporaneamente. Per passare da un account all'altro, come quello di lavoro e quello personale, ora non dovrai più disconnetterti ogni volta, portarti dietro due telefoni o temere di inviare messaggi dal posto sbagliato", spiegano gli sviluppatori della multipiattaforma più utilizzata al mondo.

Per attivare l'opzione, sul proprio dispositivo si dovrà innanzitutto entrare su WhatsApp: nella voce Menu si dovrà cliccare sui 3 puntini in alto a destra; a quel punto ecco la voce Impostazioni e la visione della foto profilo sulla quale si dovrà nuovamente cliccare. L'ultimo passaggio prevede l'opzione Aggiungi account dove andrà inserito il secondo numero telefonico. Per migliorare la privacy e sicurezza degli utenti sarà rilasciato automaticamente un codice univoco che, dopo il suo inserimento, consentirà lo switch sull'altro numero. Ovviamente, gli sviluppatori spiegano che " per configurare un secondo account, avrai bisogno di un secondo numero di telefono e di un'altra scheda SIM o di un telefono che supporta più SIM o eSIM" .

Per evitare di incorrere in brutte sorprese, mai come adesso è importante scaricare soltanto la versione ufficiale di WhatsApp e non lasciarsi tentare da imitazioni e false versioni per l'uso di più account sullo smartphone. " I tuoi messaggi sono sicuri e privati solo quando usi la versione ufficiale di WhatsApp ".

Le altre novità