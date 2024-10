WhatsApp si aggiorna su iPhone: ecco tutte le novità in arrivo per iOS

WhatsApp non si ferma e alle tante novità presentate nei giorni scorsi si aggiunge anche una nuova funzione che consentirà agli utenti di sfruttare innovative opzioni per la riproduzione dei video. Si tratta di un'aggiunta che sarà possibile trovare nelle più recenti versioni della piattaforma di messaggistica istantanea.

Agire sulla riproduzione dei video

Stando alle indiscrezioni filtrate sino ad ora, la novità è stata individuata all'interno del changelog ufficiale della versione 24.20.78. In sostanza, WhatsApp fornirà ai suoi utenti nuove opzioni per la riproduzione dei video. Entrando nello specifico, pare che gli utenti avranno la possibilità di regolare la velocità di riproduzione dei filmati, che potrà incrementare fino a 1,5x o a 2x. Insomma, sarà come per i messaggi vocali, per i quali questa opzione è già presente. In questo modo si velocizzerà parecchio la tempistica sulla piattaforma, specie per coloro che si trovano a dover gestire numerose conversazoni, anche per lavoro.

Come se ciò non bastasse, sempre per quanto concerne i video, WhatsApp introdurrà la modalità picture-in-picture. Sarà possibile ridurre la finestra dei filmati di cui stiamo prendendo visione. Ciò consentirà di continuare a vedere il video senza però rinunciare alle conversazioni in corso.

Chiaramente per adesso si tratta di funzioni che devono ancora essere messe a disposizione di tutti. A quanto pare il rilascio sarà graduale, e impiegherà qualche settimana. Agli utenti di iOS non rimane che aspettare.

WhatsApp e gli iPad

Intanto i possessori di iPad continuano a chiedersi quando la piattaforma arriverà anche sui loro dispositivi. Meta si era preso un impegno nei confronti dei possessori di iPad, ma al momento nulla ancora si muove.

Non si sa se alla base del rallentamento ci siano dei problemi tecnici, o se invece, più semplicemente, il progetto è stato temporaneamente accantonato.

L'anno scorso Meta aveva effettivamente reso disponibile una prima beta di WhatsApp per tablet, ma a questo non è più seguito nulla, forse per scarso interesse da parte della società.