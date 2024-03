Bruxelles dice addio al’Eurotower in nome della sostenibilità

La Bce saluta l’Eurotower. Oggi, 12 marzo 2024, è stato annunciato che nel 2025 la sede della Banca centrale europea non si troverà più all’interno del noto grattacielo di 40 piani che divenne il simbolo del lancio della moneta unica 25 anni fa. L'istituto si trasferirà nell’edificio Galileo. Ecco cosa accadrà.

Il trasferimento

In passato, l'Eurotower ospitava le operazioni legate alla politica monetaria prima del trasferimento nel 2014 nella nuova sede nel quartiere di Ostenda, a pochi metri dal Reno. Attualmente la Banca si trova nel complesso della Sonnemannstrasse 20, che integra la struttura della Grossmarkthalle, ovvero i vecchi mercati generali di Francoforte. Circa 1700 addetti alla supervisione bancaria lavoravano nella vecchia Eurotower, questi dipendenti si trasferiranno di pochi metri nella vicina torre Galileo alla fine del prossimo anno. La Bce ha dichiarato che lo spostamento è incluso in un progetto finalizzato a ridurre l’impronta fisica e ambientale della Banca tagliando il consumo di energia e costi. La città di Francoforte ha concordato con il proprietario dell'edificio Gallileo che il Teatro Inglese, un luogo culturale particolarmente rinomato della Città, verrà ricollocato nell'edificio quando i lavori di ristrutturazione saranno terminati.

L’Eurotower

L'edificio dell'Eurotower, ideato dall'architetto Richard Heil, ha origini che risalgono alla sua occupazione iniziale da parte della Bank fur Gemeinwirtschaft, un istituto commerciale. Successivamente, nel 1995, l'Istituto monetario europeo, predecessore della BCE, ne ha preso possesso. Una caratteristica distintiva dell'Eurotower è la maestosa scultura dell'Euro, alta 14 metri, che domina la Willy-Brandt-Platz, questo monumento non subirà alcun cambiamento e rimarrà esattamente dove si trova attualmente.

Il personale della Bce

In quando al personale della Bce attualmente ha facoltà di lavorare da remoto per circa metà della settimana lavorativa. Lo smart working fa sembrare gli uffici vuoti. Inoltre la Banca centrale europea ha come obiettivo quello di diminuire il numero di edifici che gestisce a Francoforte da tre a due nel momento in cui nel 2028 non sfrutterà più il Japan Centre, un altro grattacielo nel centro di Francoforte. In quanto all’edificio Galileo è stato costruito nel 2003, conta 38 piani, ha dimensioni che ricordano quelle dell'Eurotower ma in chiave più moderna.