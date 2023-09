“Cara Ursula, vieni a Lampedusa”. L’invito di Meloni per mostrare l’emergenza migranti

Il limite dell'accoglienza italiano è stato raggiunto e ben superato. Questa settimana ha segnato uno spartiacque nell'atteggiamento del governo sulla questione migratoria: l'arrivo in massa di migranti a Lampedusa ha fatto suonare molti campanelli d'allarme a Roma. Molti i dubbi sull'atteggiamento dell'Unione europea davanti a questa enorme crisi, a partire dall'indifferenza di Bruxelles, passando per la chiusura delle frontiere di Francia e Austria e il rifiuto di nuovi dublinanti della Germania. Per questa ragione, Giorgia Meloni ha deciso di far sentire la sua voce in Europa, mandando una lettera a Ursula von der Leyen e una a Charles Michel, chiedendo che aprano finalmente gli occhi davanti a quanto sta subendo l'Italia.

" Cara Presidente, cara Ursula, la pressione migratoria che l'Italia sta affrontando in quest'ultimo periodo, soprattutto sulle sue isole più prossime all'Africa, è diventata insostenibile ", scrive il presidente del Consiglio al presidente della Commissione europea, al quale spiega come il sistema di accoglienza italiano sia ormai al collasso. Ovviamente il focus è Lampedusa, " dove nella sola prima metà di settembre si sono registrati più di 11mila arrivi, gran parte dei quali partiti dalle coste tunisine ". Numeri enormi, che hanno messo a dura prova strutture e operatori, anche a fronte delle intemperanze degli stessi migranti.

Meloni invita von der Leyen a soffermarsi sul concetto di difesa della legalità, anche in tema di immigrazione. Un concetto che non può essere derogato, tanto meno in questa circostanza. E nella difesa dei confini marini, prosegue Meloni, " ciò può essere assicurato solo contrastando l'attività dei trafficanti di esseri umani, soprattutto collaborando con le autorità del nord Africa e proseguendo nella direzione che abbiamo già preso insieme ". Il premier, quindi, ha invitato il presidente della Commissione Ue a Lampedusa, " per renderti conto personalmente della situazione e fornire un segnale concreto di solidarietà e sostegno ". Quindi, prosegue il premier, è necessario dare un segnale forte anche con l'attuazione del memorandum firmato il Tunisia.