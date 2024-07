Ciriani indica la strada: "Von der Leyen? Da Meloni nessun voto gratis"

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono ore decisive per il futuro dell’Unione europea, l’attesa è legata indissolubilmente al voto sul secondo mandato a Ursula von der Leyen a capo del governo Ue. Cosa farà Giorgia Meloni è il grande dubbio, ma appare chiaro che la scelta di Fratelli d’Italia verrà resa nota solo all’ultimo momento. Il confronto tra l’ex ministro della Difesa di Berlino e la delegazione di Ecr si è concluso con un giudizio sospeso, mentre la Meloni è al lavoro per ottenere un commissario di peso e la vicepresidenza della commissione per l'Italia. Una cosa è certa secondo il ministro Luca Ciriani: “Conosco la determinazione del nostro presidente e so che non darà nessun voto gratis” .

Intervenuto ai microfoni di “Start” su Sky Tg24, il titolare dei Rapporti con il Parlamento non si è sbilanciato sul voto dei 24 europarlamentari di Fratelli d’Italia, ma ha ribadito che la Meloni lavorerà per ottenere il massimo per il Paese: “Ogni voto a Ecr e degli italiani verrà difeso con le unghie e con i denti. Siamo un grande paese e chiediamo di essere rispettati” . Dopo aver evidenziato che il governo italiano è stato l’unico a uscire rafforzato dalle elezioni europee, Ciriani ha rimarcato che l’Italia non può restare ai margini dell’Europa: “Abbiamo avanzato delle richieste, aspettiamo delle risposte e determineremo il nostro voto” .

FdI, come del resto le altre realtà che fanno parte del gruppo dei conservatori, ha chiesto un cambio di rotta, a partire dal catastrofico Green deal. In base alle risposte che arriveranno sui vari dossier, “Giorgia Meloni deciderà l’atteggiamento” da tenere sul voto al bis della von der Leyen, ha precisato Ciriani.

“Come presidente del Consiglio italiano il mio obiettivo unico è portare a casa per l'Italia il massimo risultato possibile”

Come evidenziato da Francesco Giubilei sul Giornale , l’orientamento è più verso il no che il sì ma è impossibile escludere svolte improvvise. La linea della Meloni è chiara ed è stata ribadita nelle scorse ore: