Commissione Ue, von der Leyen presenta la squadra: sei vicepresidenti esecutivi, c'è anche Fitto

Ursula von der Leyen presenta ufficialmente il nuovo collegio dei commissari nella sala del Parlamento Europeo, a Strasburgo, dove si riunisce la Conferenza dei presidenti dei gruppi politici. Tante le novità, stando alle indicazioni ufficialmente comunicate dalla presidente della Commissione Europea: sarebbero cinque i nuovi portafogli che l'esponente istituzionale tedesca vuole proporre per il nuovo esecutivo Ue. La proposta prevede infatti i commissari al Mediterraneo, alla Difesa e Sicurezza, al Commercio e alla Sicurezza economica. Un unico portafoglio includerà Energia e Politiche Abitative ed un altro si focalizzerà su Fisco, Clima e Crescita Verde. Una giornata comunque molto importante dopo il rinvio della scorsa settimana, le dimissioni di ieri del francese Thierry Breton e tutte le polemiche che hanno riguardato anche il ministro Raffaele Fitto, nominato oggi commissario alle Riforme e alle Politiche di Coesione nonché uno tra i sei vicepresidenti esecutivi. Gli altri cinque suoi omologhi saranno: Teresa Ribera (Spagna, delega alla Transizione competitiva), Stephane Sejourne (Francia, Politiche industriali), Kaja Kallas (Estonia, Lady Pesc,); Henna Verkunnen (Finlandia, Sovranità tecnologica), Roxana Minzatu (Romania, Istruzione).

Fitto vicepresidente, per lui delega alla Coesione e alle Riforme

" Raffaele Fitto sarà vicepresidente esecutivo con delega alla Coesione e alle Riforme - ha dichiarato la presidente von der Leyen durante la conferenza stampa tenuta nella sede europarlamentare strasburghese per presentare il suo secondo mandato -. Sarà responsabile per la politica di coesione, lo sviluppo regionale e le città. Porterà la sua grande esperienza per modernizzare e rafforzare gli investimenti per la coesione e le politiche di crescita ". Dunque, dopo la proposta avanzata da Giorgia Meloni in occasione del Consiglio dei ministri convocato ad hoc lo scorso 30 agosto, il ministro degli Affari europei, le politiche di Coesione, il Pnrr e il Sud è stato confermato nella nuova squadra di governo europea per il quinquienno 2024-2029, con un portafoglio molto rilevante e con un ruolo istituzionale di primaria importanza. Un ufficialità che arriva nonostante negli ultimi giorni Socialisti, Liberali e Verdi europei avessero fatto pressione sulla von der Leyen affinché negasse di concedere un incarico da commissario a un esponente dei Conservatori. " Ottimo equilibrio ", sostiene la presidente parlando dell'appartenenza dei commissari ai vari gruppi europei, che aggiunge: " L'Italia è un Paese importante e fondatore dell'Ue e questo dev'essere riflesso nella composizione del Collegio ".

Che cosa succede adesso

Ora però, per quanto già delineato, il percorso della nuova Commissione Ue non è definitivamente concluso. Tutti i candidati alla carica di commissari dovranno superare un severo vaglio parlamentare, dovendo poi comparire davanti alle varie commissioni parlamentari in audizioni sui rispettivi ambiti di competenza. Ciascuna commissione valuterà quindi le competenze del candidato e le trasmetterà al Presidente del Parlamento. Una valutazione negativa può indurre i candidati a ritirarsi dal processo, come già avvenuto in passato. L'intera commissione, inclusi il Presidente e l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, dovrà poi ottenere l'approvazione del Parlamento con una sola votazione. Dopo che l'assemblea legislativa ha approvato il collegio dei commissari, il Consiglio europeo - deliberando a maggioranza qualificata - lo nomina formalmente. Qualora, durante il mandato della Commissione, si verificasse un cambiamento sostanziale del portafoglio di competenze di un commissario, oppure occorra nominare un nuovo commissario in caso di vacanza o in seguito all'adesione di un nuovo Stato membro, il commissario interessato comparirà ancora una volta in audizione dinanzi alle commissioni competenti.

L'elenco completo dei nuovi commissari Ue

