"Per dare lezioni...". Lo schiaffo del presidente del Senato francese a Darmanin

Lo strappo della Francia, l'ennesimo, con l'Italia sul tema dei migranti continua a generare strascichi. La fame di consenso interno del governo Macron ha portato il ministro degli Interni, Gerald Darmanin, a sferrare un attacco frontale al governo di Giorgia Meloni, che a differenza di quello transalpino è in prima linea nell'emergenza migratoria. A stretto giro, Antonio Tajani la scorsa settimana ha deciso di annullare il bilaterale di Parigi con la sua omologa francese, chiedendo il rispetto per il nostro Paese e le scuse all'Italia, che al momento non sono ancora arrivate. Tuttavia, da Parigi si susseguono messaggi che evidenziano l'imbarazzo per una gravissima sgrammaticatura diplomatica da parte di Darmanin, come sottolineano anche le parole del presidente del Senato francese.

" Se abbiamo fatto la pace con la Francia? C'è disagio nel governo francese per le dichiarazioni sulla gestione dei migranti da parte dell'Italia dei giorni scorsi del ministro dell'Interno Gerald Darmanin, ma c'è bisogno di chiarezza. Si è trattato di un fulmine a ciel sereno, una coltellata alle spalle quando ero in partenza per la Francia invitato dal ministro degli esteri francesi ", ha ribadito questa mattina Antonio Tajani a margine della presentazione dello studio del Parlamento europeo sui costi della non Europa. Parole, quelle del vicepremier e ministro azzurro degli Esteri, che denotano ancora una volta il dispiacere di un ennesimo attacco gratuito.