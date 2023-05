"Pagliaccio, ometto arrogante". In Francia esplode la rabbia per l'attacco di Darmanin a Meloni

Le parole di Gerald Darmanin non sono passate inosservate in Italia ma nemmeno in Francia, dove il ministro dell'Interno del governo di Emmanuel Macron è stato duramente contestato. Aver definito Giorgia Meloni "incapace" di gestire la crisi migratoria per tentare di recuperare consenso in patria, screditando indirettamente Marine Le Pen, è stato un potente boomerang per la sinistra francese, ritenuta ancora una volta inadatta a governare il Paese. Vox populi, vox dei: non solo il governo ha dimostrato profondo imbarazzo per le esternazioni scomposte del suo ministro dell'Interno, ma anche i francesi si sono ribellati. Anche perché il Paese è attraversato dalle proteste, messo a ferro e fuoco dalle manifestazioni di piazza che traggono pretesto dalla riforma delle pensioni, senza che Darmanin riesca a trovare la quadra.

" Questo governo è il re della gaffe. In Francia è diventato un disastro... E noi osiamo criticare gli altri Paesi mentre qui è proprio una merda ", si legge in uno dei tanti commenti che arrivano d'Oltralpe. " Ha perso una buona occasione per stare zitto! È vero che gestisce perfettamente la crisi migratoria a Mayotte... ", scrive un altro in modo sarcastico. E sono tanti a portare l'esempio di Mayotte per sottolineare l'incapacità di Darmanin nel gestire la situazione in Francia. Mayotte viene considerata come la "Lampedusa francese", anche se si tratta di due realtà completamente diverse. Mayotte è uno dei territori d'oltremare francesi, un'isola posizionata tra il Madagascar e il Mozambico, dalla quale il governo francese, che ne ha giurisdizione, vuole deportare oltre 20mila africani sul continente africano. Qui, infatti, arrivano ogni anno decine di barconi e ora il governo di Parigi ha lanciato l'operazione Wuambushu, che porterà all'espulsione di 20mila richiedenti asilo da un territorio che, ufficialmente, è parte dell'Unione europea.