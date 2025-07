Dazi, Meloni: "Accordo non vincolante, c'è ancora da battersi"

Prima del vertice Onu di Addis Abeba, Giorgia Meloni si è fermata a parlare con i cronisti, incalzata ancora una volta sul tema dei dazi. Nel tardo pomeriggio di ieri, Ursula von der Leyen e Donald Trump hanno raggiunto un accordo su una tassazione reciproca del 15%, non certo la soluzione ideale ma comunque un punto di partenza e un miglioramento rispetto a quanto aveva stabilito il precedenza il presidente Usa. " L'Italia e l'Europa adesso devono sedersi, devono valutare, lavorare per definire tutti i dettagli, continuare a lavorare per ottenere un accordo che sia il migliore possibile, poi sedersi e interrogarsi su come si faccia a sostenere eventuali settori che dovrebbero essere particolarmente colpiti, questo a livello nazionale ", ha dichiarato il presidente del Consiglio italiano.

" Credo che anche il livello europeo sia importante, non tanto e non solo in termini di aiuti verso quei settori che possono avere maggiori difficoltà, ma anche rispetto a quello che noi possiamo fare per noi stessi: il tema delle semplificazioni, del mercato unico ", ha aggiunto il premier. " C'è tutto un lavoro su cui l'Unione europea non può più perdere tempo, bisogna accelerare e cercare di compensare quelli che possono essere i possibili limiti ". " Ovviamente bisogna andare nei dettagli e per andare nei dettagli intendo essere certi – ma mi pare che su questo la presidente della Commissione europea sia stata chiara – che all'interno del 15% ci siano alcuni settori che erano particolarmente sensibili ", ha proseguito il premier, riferendosi al fatto che dai dazi sono stati esclusi settori chiave come farmaceutica e auto. Nei prossimi giorni sarà necessario " verificare quali sono le possibili esenzioni, particolarmente su alcuni prodotti agricoli, quindi ci sono una serie di elementi che mancano. Così come io non so esattamente a che cosa ci si riferisca quando si parla di investimenti, acquisto di gas e compagnia, questo non sono in grado di valutarlo finché non ho i dati chiari ".

Dopo la firma con Trump, ha aggiunto Meloni, non ha ancora sentito von der Leyen e non ha avuto modo di valutare i margini dell'accordo che, ha sottolineato, è " giuridicamente non vincolante, di massima, quindi nei dettagli, su alcune cose bisogna ancora andare, quindi c'è ancora da battersi ".

se ricomprende i dazi precedenti, che di media erano intorno al 5% - 4,8% - differentemente da quello che prevedeva il possibile accordo al 10% che sommava i dazi precedenti, secondo me è una base sostenibile. Dopodiché bisogna andare nei dettagli

La base dei dazi al 15%, ha spiegato, "". Nei prossimi giorni si avranno probabilmente più dati e informazioni per capire l'accordo ma, intanto, è stata fermata l'introduzione dei dazi al 30%.