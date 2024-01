La religione woke contagia anche l’Ue: ecco cosa cambia

La religione woke contagia anche l’Ue. Già sensibile al politicamente corretto, Bruxelles ha esortato gli europarlamentari ad abbandonare il linguaggio potenzialmente discriminatorio in nome dell'inclusività. L’European Institute for Gender Equality ha pubblicato un documento di 61 pagine descrivendo in dettaglio il linguaggio inappropriato e suggerendo delle “valide” alternative in salsa gender. Le linee guida del report "Toolkit on Gender-sensitive Communication” prevedono l’eliminazione di termini “potenzialmente offensivi” e la riformulazione di frasi comuni, a partire da “ Re e regina” .

I burocrati dell’Ue sostengono che “no man’s land” (“terra di nessuno”), riferita alla Prima guerra mondiale, dovrebbe essere sostituia da “unclaimed territory” (“territorio non reclamato”) . Il documento sconsiglia termini come “ pushy” (“invadente”) e “shrill” (“stridulo”) che hanno “connotazioni forti che sono associate solo alle donne”, raccomandando l’utilizzo di termini meno legati al genere ( “assertive” e “high-pitched” , ndr). Stesso discorso per la parola “ virile ”, considerata “fortemente associata solo agli uomini” , che dovrebbe essere sostituita da “strong or energetic” (“forte o energico”) .

Per certi soloni, inoltre, andrebbe abolita la formula “best man for the job” - evidentemente troppo discriminatoria – e sostituita con “best candidate for the job”. Ma non è tutto. Il documento consiglia a politici e media di riconsiderare l’ordine delle frasi comuni come “Re e regina” o “fratello e sorella”, dove il maschio della coppia viene messo al primo posto: “Provate a invertire l’ordine di queste frasi qualche volta” , il suggerimento della nuova Bibbia dei risvegliati. Un’esagerazione pericolosa, tanto da mettere in discussione una famosissima frase di Star Trek: "Dove nessun uomo è mai giunto prima" . Il motivo? “Le donne possono essere soggette all’invisibilità o all’omissione” .