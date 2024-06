Europee: da Roma a Palermo, la geografia del voto nelle grandi città

Ascolta ora 00:00 00:00

Con lo scrutinio europeo giunto al termine si delinea la "geografia" del voto, che si conferma in linea con quanto già visto in altre elezioni. Se Fratelli d'Italia, a livello nazionale, è stato il partito preferito a larga maggioranza, nelle metropoli italiane i risultati sono stati un po' diversi. Le grandi città continuano a votare dem, con l'eccezione di Roma, dove Fratelli d'Italia supera le altre forze, e di Napoli, dove è il Movimento 5 stelle a piazzarsi in cima. Una tendenza, questa, che si riflette anche in Europa, dove i partiti dell'area socialista nelle grandi città attraggono maggiori consensi. È successo così anche a Parigi, dove è stato il partito di Emmanuel Macron a conquistare il maggior numero di voti, nonostante la clamorosa debacle subita nel Paese.

A Roma, Fratelli d'Italia supera il 29,1% delle preferenze, staccando il Partito democratico fermo al 27,5%. Si conferma anche l'exploit dell'Alleanza Verdi-Sinistra, che nella Capitale conquista l'11% delle preferenze e supera il Movimento 5 stelle, che non supera il 10,5%. Più indietro Forza Italia e Azione, con il 4,5%, e Lega e Stati Uniti d'Europa con il 4,2%. A Milano è il Pd a risultate come partito più votato di queste elezioni Europee, con il 31,38% delle preferenze. Dietro si piazza Fratelli d'Italia, con il 21,73%. Avs nel capoluogo lombardo raggiunge il 10,5% mentre Forza Italia l'8,9%. Azione raggiunge il 6,5% delle preferenze, gli Stati Uniti d'Europa il 6,4%, la Lega il 6,1%. Più indietro il Movimento 5 Stelle, con il 5,3% delle preferenze sul totale degli aventi diritto di Milano.

Torino, che andava al voto anche per rinnovare la giunta regionale, ha confermato il suo voto per il Pd con il 29,8% delle preferenze complessive. Nel capoluogo sabaudo, infatti, è il partito di Schlein a esprimere la maggioranza in consiglio comunale con il sindaco Stefano Lo Russo, mentre alla Regione rimarrà ben saldo per un'altra legislatura il governatore di Forza Italia, Alberto Cirio. Fratelli d'Italia si conferma secondo partito della città con il 22% dei voti, mentre alle spalle Avs con l'11,7% supera il M5s che si ferma all'8,9%. Forza Italia ha conquistato l'8,2% delle preferenze e la Lega il 5,7%. Più indietro gli Stati Uniti d'Europa con il 5,2% e Azione con il 4,2%. A Napoli, dopo un testa a testa, la spunta il Pd con il 26,7% delle preferenze, mentre il M5s non supera il 26,6%. Fratelli d'Italia, invece, raggiunge il 13,2% e Avs il 12,7%. Fratelli d'Italia ottiene il 6,6%, gli Stati Uniti d'Europa il 4,2% e la Lega il 3,2%. Azione più indietro con il 3,1%.

A Palermo, invece, in testa si piazza Fratelli d'Italia, con il 23,9% del totale delle preferenze, che supera il Movimento 5 stelle che non fa oltre il 19,5. Fratelli d'Italia si trova subito dietro con il 19,2%, davanti al Partito democratico che, invece, non va oltre il 15,2%. L'Alleanza Verdi-Sinistra si è fermata 6,2%, mentre la Lega al 5%. A Palermo il gruppo di Cateno De Luca ha conquistato il 4%, più degli Stati Uniti d'Europa, fermi al 2,6%. Azione, che ha raggranellato il 2% delle preferenze, ne ha ottenute poco meno di Michele Santoro.

si conferma ancora una volta una roccaforte per il Partito democratico, che a questo turno ha ottenuto il 41,1% delle preferenze. Fratelli d'Italia si accontenta del 20,3% delle preferenze totali. Alleanza Verdi-Sinistra raggiunge il 12,4% e il Movimento 5 stelle il 6,8%. Forza Italia ha ottenuto il 4,2% dei voti complessivi e la Lega il 3,3%.