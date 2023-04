Gas Fluorati, l'Europa li vuole eliminare per tutelare l'ambiente

Una riduzione graduale dei Gas Fluorati sul mercato UE a partire dal 2039 e l’eliminazione definitiva entro il 2050. La proposta approvata dal Parlamento Europeo sulle emissioni di gas fluorurati utilizzati per le apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d’aria, di protezione antincendio, nelle pompe di calore e negli aerosol. L’Europa lo considera uno step necessario per gli obiettivi di neutralità climatica. La protesta dei gruppi imprenditoriali.

F-gas, la storia

Le pompe di calore, che concentrano il calore ambientale utilizzando refrigeranti ed elettricità, sono una tecnologia chiave per decarbonizzare il riscaldamento domestico, che attualmente si basa su combustibili fossili come il gas naturale. I principali refrigeranti impiegati in queste pompe si chiamano F-gas o gas fluorurati e stati introdotti negli anni ’80 dal protocollo di Montreal , poiché clorofluorocarburi (Cfc) e idroclorofluorocarburi (Hcfc), erano stati vietati dal medesimo protocollo, ovvero un trattato internazionale dell'Onu che consentiva solo l'utilizzo degli F-gas.

La condanna dell’UE

I gas fluorurati oggi sembrerebbero aver avuto un impatto sul clima negativo, l’Europa li accusa di essere responsabili del 2,5% delle emissioni di gas serra all’interno dell’UE. Inoltre, sarebbero fino a 24.000 volte più dannosi della CO2. Il Parlamento Europeo si è espresso, 426 legislatori hanno votato a favore, 109 contro e 52 si sono astenuti. Quindi, a partire dal 2024, anno in cui verranno effettuati i tagli maggiori, il Parlamento ha deciso che solo il 23,6% della quantità di gas fluorurati utilizzata nel 2015 sarà consentita sul mercato e a partire dal 2027 la percentuale sarà dell’11%. L’obiettivo è quello di un azzeramento entro il 2050.

La protesta delle imprese

La questione non è rimasta a digiuno di polemiche. I produttori stranieri di condizionatori d’aria e pompe di calore, hanno protestato contro la decisione europea. I produttori stranieri di pompe di calore e condizionatori d’aria che fanno uso di gas fluorurati sono stati in prima linea contro un giro di vite sul refrigerante. Poco prima del voto di martedì 11 aprile, i legislatori hanno ricevuto la richiesta di indebolimento della legge da parte di alcune associazioni di industriali che fanno parte dell’alleanza europea per le pompe di calore, tra cui ARERA e ASERCOM e l’associazione europea degli agricoltori Copa-Cogeca.

La richiesta riguarda una concessione di tempo necessario per formare e certificare tecnici, fare controlli periodici al fine di garantire il corretto funzionamento energetico Il Comitato tecnico europeo sui fluorocarburi (EFCTC), un’associazione che rappresenta i produttori di gas fluorurati, sostiene di essere “deluso dagli emendamenti adottati dal Parlamento europeo”.