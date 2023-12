Lettera dei partiti Ue a von der Leyen: "Basta fondi a Orban"

Non date all’Ungheria i fondi europei di coesione: questo il messaggio della maggioranza Ue alla Commissione guidata da Ursula von der Leyen. Ppe, Renew, Socialisti e Verdi hanno inviato una lettera all’ex ministro della Difesa per Berlino e hanno acceso i riflettori sui problemi del governo guidato da Viktor Orban con lo stato di diritto. " L'Ungheria non ha raggiunto i parametri richiesti nel sistema giudiziario ", si legge nella missiva riportata da Politico: “Vorremmo esprimere la nostra profonda preoccupazione per l’imminente valutazione positiva delle riforme giudiziarie ungheresi” .

Partito popolare europeo, Socialisti & Democratici, Renew Europe e Verdi condividono la stessa posizione su Orban e sul probabile esborso di 10 miliardi di euro da parte di Bruxelles all'Ungheria. Si tratta di denaro congelato, una mossa funzionale secondo alti funzionari europei in vista del vertice in cui il numero uno di Budapest sarebbe intenzionato a bloccare un importante pacchetto di aiuti finanziari europei per l’Ucraina, così come l’apertura dei negoziati di adesione al blocco per Kiev.

"Siamo preoccupati per le minacce da parte di Budapest allo stato di diritto, ad esempio con la cosiddetta 'legge per la difesa della sovranità'" , si legge nel testo inviato a von der Leyen. Nella lettera si sottolinea inoltre che i 4 gruppi - tre fanno parte della stessa maggioranza Ursula - "attendono una valutazione appropriata" da parte dell'Ue. Ma da Bruxelles filtrano posizioni diverse: funzionari Ue sostengono infatti che Budapest abbia soddisfatto i requisiti dello Stato di diritto e che il rilascio dei fondi non sia correlato alle minacce di Orban registrate nelle ultime settimane.