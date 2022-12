Francia, i dubbi sui rapporti con gli emiri

Il Qatargate non più letto solo come un «italian job». Gli altri Paesi europei accendono i riflettori su legami con l'Emirato. Tra diffidenze e sospetti reciproci, lo scandalo all'Europarlamento scuote le assemblee parlamentari degli Stati. Secondo il sito Politico Eu, le polemiche divampano in Francia. L'opposizione chiede di accendere un faro sui rapporti stretti e di lunga data tra Parigi e il Qatar. Affari dalla sicurezza, all'energia alla cultura. Lo stato del Golfo ha investito molto in Francia e possiede una delle squadre di calcio di punta del paese: il Paris Saint-Germain, scrive Politico. Martedì, il governo francese si è confrontato all'Assemblea nazionale con l'opposizione sulle norme nazionali in materia di lobbismo. Il quadro, ha affermato un parlamentare socialista, non è adatto a prevenire possibili tentativi di corruzione da parte di paesi stranieri. «I fatti sono gravi, spetta alle istituzioni europee far luce su di essi e trarne le conseguenze», ha risposto il sottosegretario Olivia Grégoire, aggiungendo però che l'esecutivo è aperto a rivedere le regole per renderle più restrittive. Il Qatar è il quarto paese più visitato da parlamentari e senatori francesi dal 2019. Di questi, 12 hanno trascorso un totale di 38 giorni nell'Emirato, rivela il sito. I viaggi sarebbero stati finanziati direttamente dallo stato del Golfo, come evidenziano alcuni documenti ufficiali citati da Politico. Documenti che però non forniscono informazioni su budget e spese. Ora i sospetti dilagano. E del resto la procura finanziaria francese da tempo indaga su ipotesi di corruzione relative all'assegnazione al Qatar della Coppa del Mondo 2022 e al ruolo svolto da funzionari francesi di alto rango. Anche in Francia erano scoppiate violente polemiche sull'assegnazione della Coppa a Doha. A novembre, alcuni parlamentari di sinistra avevano denunciato pubblicamente le intense attività di lobbying del Qatar per far cambiare idea sulla tutela dei diritti nell'Emirato.