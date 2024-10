"Incapace e contraria all'etica". Ora Salis chiede le dimissioni di Meloni

Ascolta ora 00:00 00:00

Il tema dei migranti entra ufficialmente nel Parlamento europeo e Ilaria Salis non ha voluto perdere occasione per prendere la parola sull'argomento per attaccare duramente il governo Meloni. Alla sessione plenaria di Strasburgo, durante la discussione intitolata " Gestione ordinata della migrazione, in particolare mediante un nuovo quadro legislativo sui rimpatri ", l'eurodeputata eletta a giugno nelle fila di Alleanza Verdi-Sinistra ha deciso di sfruttare il suo minuto di intervento concesso dall'Aula legislativa per contrastare pesantemente il protocollo Italia-Albania che consente di portare nel Paese balcanico i richiedenti asilo provenienti da Paese di origine sicura e trattenerli nell'hotspot di Shengjin e nel Cpr di Gjader per esaminare la loro richiesta di protezione internazionale mediante una procedura accelerata e di frontiera.

L'attivista di sinistra parla espressamente di una " vergognosa operazione in Albania, di coloniale memoria " con la quale l'esecutivo italiano si sarebbe fatto " avanguardia di un attacco europeo contro le migrazioni e il diritto ". Salis festeggia per il " tentativo, per ora fallito, di esternalizzare la detenzione in un campo di concentramento sul territorio straniero e di accelerare le procedure di valutazione e rimpatrio dei migranti " perché tutto questo secondo lei rappresenta " una crudele sofferenza e un'umiliazione per le persone deportate in alto mare, trattate come umanità sacrificabile ". Non contenta, parla anche di una " prova di assoluta incompetenza, dato che l'illegittimità dell'operazione era evidente fin dall'inizio " nonché di una " inquietante forzatura da destra del diritto internazionale, che tutela i diritti delle persone in movimento ".

Nei suoi sessanta secondi di discorso nell'emiciclo europeo la parlamentare di "The Left" ha anche occasione di sollecitare, in qualche modo, le dimissioni di Giorgia Meloni perché a capo di un governo " che ha esposto il proprio Paese ad una simile figuraccia internazionale " e che avrebbe dimostrato " manifesta incapacità e mancanza di etica ". In tutto questo Il Parlamento europeo avrebbe anche il dovere di " prendere le distanze e condannare " l'operazione Albania che dovrebbe essere " immediatamente interrotta, mentre dobbiamo impegnarci per creare canali sicuri per la migrazione ", conclude.

Al termine del suo intervento, Salis è stata fermata dal presidente di turno dell'Assemblea che voleva chiedere se voleva accettare dalle eurodeputate leghiste Susanna Ceccardi e Anna Maria Cisint la cosiddetta "blue card", ovvero la richiesta di porgere una breve interrogazione al membro Ue che ha appena parlato con risposta immediata.

Tuttavia, come era già capitato in un'altra occasione poche settimane fa subito dopo lo scontro con Viktor Orban , la donnadel gruppo dei Patrioti: in questo, visibilmente sostenuta dai suoi colleghi di partito con un chiaro "No" esclamato in Aula. Le due parlamentari leghiste hanno quindi applaudito sarcasticamente alla Salis per avere rigettato lo svolgimento di un confronto diretto.