L'appello di Meloni e altri 5 leader Ue: "Aprire ad auto ibride e biocarburanti

"L'Ue abbandoni, una volta per tutte, il dogmatismo ideologico che ha messo in ginocchio interi settori produttivi, senza peraltro apportare benefici tangibili in termini di emissioni globali. È fondamentale applicare pienamente il principio della neutralità tecnologica". Lo scrivono Giorgia Meloni e i leader di Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Bulgaria e Ungheria in una lettera ai vertici Ue, visionata dall'Ansa. Nel testo, in merito al regolamento sullo stop alle emissioni di Co2 delle auto, si chiede di mantenere anche dopo il 2035 le ibride e di riconoscere i biocarburanti come carburanti a emissioni zero.

Pochi giorni fa, anche il cancelliere tedesco Friedrich Merz aveva rivolto un appello in tal senso alla presidente della Commissione europea Ursual von der Leyen. "Per determinare il futuro dell’Europa, l’obiettivo comune dev’essere l’elaborazione di una regolamentazione favorevole all’innovazione, aperta alle nuove tecnologie ed equilibrata tra green e competitività industriale. Occorre una regolamentazione delle emissioni di CO2 neutrale dal punto di vista tecnologico, flessibile e realistica, che consenta di raggiungere gli obiettivi climatici senza compromettere innovazione e creazione di valore industriale", ha dichiarato il capo del governo di Berlino. "Le quote di miscelazione dei carburanti sintetici e dei biocarburanti avanzati dovrebbero essere adeguatamente aumentate. Anche i biocarburanti tradizionali devono continuare a svolgere il loro ruolo.

Con questo approccio globale, tutte le tecnologie disponibili, oggi quanto in futuro, devono poter contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici. Dopo il 2035, oltre ai veicoli puramente elettrici, dovrebbero poter essere ancora immatricolate auto con sistemi di trazione duali, composti da trazione elettrica e anche motore a combustione".