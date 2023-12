"Con lei l'Italia conta". Metsola incorona la Meloni

Nuovo apprezzamento dai vertici Ue a Giorgia Meloni. Stavolta a esprimere parole di stima dei confronti del premier italiano è stata la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ricevuta stamani a Palazzo Chigi e passata poi negli studi Rai per un'intervista concessa a Bruno Vespa. Proprio davanti alle telecamere del programma tv "Cinque Minuti", l'esponente Ue ha riconosciuto credibilità e capacità di influenza al nostro presidente del consiglio.

"Conosco bene la presidente Meloni, è una donna molto forte, quando parla lei si vede che l'Italia conta", ha affermato Metsola. E ancora: "Lei è una donna proeuropeista, forte ed è su questo che noi anche contiamo. Io non conterò solo sulla sua amicizia ma anche sulla leadership con cui ha messo l'Italia al centro del dibattito europeo sia sull'immigrazione, sia sul finanziamento, sia sui piani digitali, climatico e sociale, su cui l'Italia può essere leader". Parole significative e doppiamente importanti: da una parte, infatti, la presidente del Parlamento Ue ha riconosciuto i risultati ottenuti da Meloni in Europa, dall'altra ha confermato esplicitamente di "contare" sulla leadership di quest'ultima.

"Il prossimo anno l'Italia prenderà la presidenza del G7. Sarà un anno molto importante perché potremo vedere la presidente con i suoi ministri, la leadership di questi paesi che ci tengono molto ad essere nel centro proeuropeista che noi possiamo continuare a costruire", ha aggiunto Metsola nell'intervista rilasciata alla Rai. Ancora una volta, parole incoraggianti e di stima verso il nostro Paese da parte di un alto esponente delle istituzioni europee. Nei giorni scorsi, a plaudire all'Italia era stata anche da parte della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che aveva plaudito allo sblocco della quarta rata del Pnrr per il nostro Paese. E, prima ancora, l'Ue aveva dato il proprio ok all'Italia sulle modifiche al suddetto piano nazionale di ripresa e resilienza.

"Voglio fare una campagna elettorale a favore di tutti quelli che credono nell'Europa", ha aggiunto Metsola in riferimento alle prossime elezioni europee. E ancora, ha affermato: "L'Europa è stata più unita che mai negli ultimi cinque anni: dalla pandemia al Pnrr, e lo siamo anche sulla guerra in Ucraina. Dobbiamo essere sicuri che quest'unità si tenga. Vengo da un tour nel Sud Italia per ascoltare e fare in modo che i cittadini possano contare sulla nostra unità se si sentono ascoltati, è questo quello su cui dobbiamo puntare".

Com'era la storia - spiattellata dalla sinistra con annessi e pretestuosi livori - della Meloni "isolata in Europa"?