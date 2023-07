La lezione di Saied alle Ong: "Sui migranti solo fake news"

L'Europa e la Tunisia hanno firmato il memorandum che conferisce 100 milioni di euro nella casse del Paese guidato da Kais Saied da utilizzare principalmente nella lotta contro le migrazioni illegali. " Dobbiamo trovare delle vie di collaborazione alternative a quelle con il Fmi, che è stato stabilito dopo la seconda Guerra mondiale. Un regime che divide il mondo in due metà: una metà per i ricchi e una per i poveri e che non doveva esserci ", ha attaccato il presidente tunisino, ringraziando l'Europa per l'impegno.

" Ora l'accordo va approvato dagli Stati membri. Sono fiducioso che ci sarà un ampio sostegno ", ha sottolineato il premier olandese, Mark Rutte, nella conferenza stampa a Tunisi con Saied, Von der Leyen e Meloni, che è stata personalmente ringraziata dal presidente tunisino. " Il memorandum dovrebbe essere accompagnato presto da accordi attuativi per rendere umana la migrazione e combattere i trafficanti. Grazie a tutti e in particolare la premier Meloni per aver risposto immediatamente per l'iniziativa tunisina di organizzare un vertice sulla migrazione con i Paesi interessati ", ha detto Saied.

Il presidente tunisino non ha risparmiato dure repliche contro le accuse che vengono mosse al suo Paese sulle deportazioni dei subsahariani nei deserti algerini e libici: " Il popolo tunisino ha dato a quei migranti sfollati tutto quello che si può fare con una generosità infinita. Mentre diverse Ong che dovrebbero svolgere il loro ruolo umanitario non si sono mosse se non con i comunicati ". Questi comunicati, ha proseguito Saied, " proteggeranno quelle vittime dalla fame e dalla sete? Oppure li useranno per dormire per terra? Oppure li useranno per proteggersi dal sole? ". Ma la reprimenda di Saied è proseguita: " Per non parlare della fake news e la denigrazione per colpire la Tunisia e il suo popolo ".