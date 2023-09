Migranti, la Germania fa marcia indietro: cosa cambia adesso

La Germania fa marcia indietro: accoglierà i migranti di Lampedusa. Dopo le proteste dell'Italia e l'evidente irregolarità di comportamento, Berlino annuncia di voler continuare ad accogliere volontariamente migranti dall'Italia attraverso il meccanismo di solidarietà interrotto di recente. Ad annunciarlo è l'agenzia tedesca Dpa, che riporta una dichiarazione fatta ieri sera in tv dal ministro dell'Interno federale, Nancy Faeser. Le procedure di accoglienza volontaria erano state sospese " perché l'Italia non ha mostrato alcuna volontà di riprendersi persone attraverso la procedura di Dublino ". Poi, ha aggiunto: " Ora, naturalmente, è chiaro che adempiamo anche al nostro obbligo di solidarietà ".

l meccanismo di solidarietà era stato concordato tra alcuni paesi dell'UE, tra cui la Germania, nel giugno dello scorso anno. Il governo di Berlino aveva inizialmente promesso di accogliere 3.500 richiedenti asilo sbarcati in Paesi con particolari criticità relativamente alla violazione dei confini meridionali dell'Europa. Tuttavia, nonostante le promesse fatte un anno fa e le lamentele dell'ultima settimana, che imputano all'Italia una violazione di Dublino perché il suo sistema di accoglienza non regge più l'urto di migliaia di migranti quotidiani, la Germania ha accolto finora meno della metà dei migranti promessi: 1700. Di questi, circa 1.000 provengono dall'Italia e 670 da Cipro.

Quello di Berlino è un passo indietro che segue quello di Emmanuel Macron, che mentre rafforza le frontiere esterne della Francia con l'Italia afferma che su Lampedusa c'è " dovere di solidarietà europea " e poi aggiunge: " Le decisioni verranno prese con l'Italia ". Il presidente francese ha poi proseguito: " Questa situazione dimostra che l'immigrazione è un fenomeno che riguarda tutti gli europei ". Quindi, un messaggio a Bruxelles: " L'Europa deve proteggere meglio le proprie frontiere ".