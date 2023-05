"Non si può lasciare l'Italia sola". Macron prova a ricucire sui migranti

Clima di altissima tensione tra Roma e Parigi dopo gli attacchi del governo francese all'esecutivo guidato da Giorgia Meloni, ma Emmanuel Macron prova a ricucire. Alle prese con una vibrante contestazione per la riforma delle pensioni, il presidente transalpino ha teso la mano al primo ministro italiano in una dichiarazione al suo arrivo al summit del Consiglio d'Europa a Reykjavik. " Si è qui la vedrò, avremo l'occasione di continuare a confrontarci" , ha spiegato Macron, evidenziando grande disponibilità in materia di flussi migratori: "Spero di poter cooperare con il governo italiano, non si può lasciare l'Italia sola davanti a questa pressione".

Macron prova a ricucire con Roma

Dopo gli attacchi vergognosi da parte di ministri ed esponenti di prima o seconda fascia del suo partito, Macron sembra intenzionato a riallacciare i rapporti con l'Italia, complici i tanti dossier comuni dalla Tav all'immigrazione. Nel corso del suo intervento ai microfoni dei cronisti presenti in Islanda, il numero uno dell'Eliseo ha evidenziato: "Dobbiamo poter accogliere chi viene da Paesi in guerra e contro i trafficanti, serve la solidarietà europea e l'efficacia delle nostre frontiere comuni".

Le parole del premier Meloni

Riflettori accesi sull'asse Roma-Parigi, snodo cruciale a livello europeo. Nel pomeriggio il presidente del Consiglio Giorgia Meloni aveva risposto così a chi chiedeva aggiornamenti sul possibile vertice bilaterale con Macron: "Avrò modo di vedere tutti, da qui andiamo al G7 in Giappone quindi sono lunghe giornate e tutti quanti parleremo con tutti". Il primo ministro ha aggiunto: "Quello che mi interessa particolarmente sono le questioni che in questa fase la comunità internazionale deve avere la forza di affrontare e ribadire senza tentennare, questo mi interessa. Il resto sono questioni di politica interna e le lasciamo alla politica interna".

La tensione tra Francia e Italia