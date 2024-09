"Italia protagonista in Europa". Meloni incassa la vittoria della nomina di Fitto

Ascolta ora 00:00 00:00

"Giorgia Meloni è isolata" . Appena pochi giorni dopo l'insediamento del governo di centrodestra, l'opposizione rossa ha intonato questo ritornello. Una fesseria, gli esempi sono tanti, basti pensare alla gestione dell'immigrazione, con Roma punto di riferimento per le principali capitali. Oggi è arrivata l'ennesima batosta per la sinistra: nonostante filippiche e gufate, Raffaele Fitto ha assunto uno dei sei ruoli apicali nella nuova Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen. Il ministro sarà vicepresidente esecutivo con delega alla Coesione e alle Riforme, un posto di prestigio che riflette la centralità dell'Italia in Europa.

"Congratulazioni a Raffaele Fitto per la nomina a vicepresidente esecutivo della Commissione europea con delega alla Coesione e alle Riforme. Un riconoscimento importante che conferma il ritrovato ruolo centrale della nostra Nazione in ambito UE. L'Italia torna finalmente protagonista in Europa. In bocca al lupo Raffaele, siamo certi che svolgerai benissimo il tuo incarico nell'interesse dell'Europa e dell'Italia" , le prime parole della Meloni dopo la nomina. Il primo ministro è il grande vincitore di questa partita, che secondo i soliti soloni era persa in partenza dopo la decisione di FdI di votare contro la rielezione della von der Leyen. Proprio l'ex ministro della Difesa di Berlino ha celebrato la centralità dell'Italia a Bruxelles, evidenziando che l'importanza di Roma "si riflette nel portafoglio e nel vicepresidente esecutivo" .

Difficilmente la sinistra lo riconoscerà, ma la nomina di Fitto rappresenta un grande riconoscimento per il nostro Paese, pilastro dell'Unione Europea, centrale nelle dinamiche europee e internazionali. Ma è anche un premio al lavoro di tutto l'esecutivo e dello stesso Fitto, che ha portato l'Italia al primo posto in Europa sul Pnrr. Comprensibile la soddisfazione dei leader del centrodestra, a partire dai vicepremier. Così Antonio Tajani: "La nomina di Raffaele Fitto a vicepresidente esecutivo della Commissione Ue è un'ottima notizia che conferma la credibilità ed il ruolo di peso che l'Italia svolge e continuerà a svolgere in Europa! Un successo del governo. Congratulazioni Raffaele!" . Queste, invece, le parole di Matteo Salvini: "Buon lavoro a Raffaele Fitto, nominato vice presidente esecutivo della Commissione europea con delega alla Coesione e alle Riforme, certi che saprà portare avanti gli interessi dell'Italia con buonsenso e concretezza" . Sulla stessa lunghezza d'onda Maurizio Lupi: "Contiamo, per il bene dell'Italia, sul sostegno dei partiti di opposizione, perché Fitto rappresenta tutto il Paese e non una parte politica" .

Insomma, una importante

vittoria per la Meloni e un buco nell'acqua per quella sinistra che da oltre due anni profetizza disastri e insuccessi per il governo. Appuntamento alla prossima previsione di sventura, destinata a fare la stessa fine...