Le Pen condannata, ci mancava Carola Rackete: ecco l'ultima sparata

Continua a tenere banco la condanna nei confronti di Marine Le Pen, ci mancava solo Carola Rackete. Ma andiamo per gradi. Come ormai noto, la leader del Rassemblement National è stata condannata per appropriazione di fondi pubblici al suo partito ed è scattata l'ineleggibilità. In altri termini, non potrà candidarsi alle elezioni presidenziali in programma nel 2027. Molti volti di spicco della sinistra francese hanno biasimato la condanna - persino il comunista Jean-Luc Mélenchon ("La decisione di rimuovere un rappresentante eletto dovrebbe spettare al popolo", ndr) - eppure i soliti noti non demordono.

Nota per aver comandato la nave ong Sea Watch, la Rackete ha esultato per la pena inflitta alla Le Pen. Oltre ad aver parlato di corruzione - in realtà la leader del Rn è stata condannata in relazione al finanziamento ai partiti - l'europarlamentare del gruppo The Left ha puntato il dito contro la destra in Europa, rea di remare contro la trasparenza citando il Qatargate, lo scandalo che ha terremotato la sinistra europea.

"Penso che sia molto buono che la corte francese prenda seriamente la corruzione" la sparata della Rackete: "E questo è un aspetto che sarebbe molto importante anche qui al Parlamento europeo, perché spesso abbiamo casi di corruzione. E il Parlamento non ha ancora attuato misure adeguate per prevenire la corruzione dopo lo scandalo Qatargate". Secondo la tedesca, il motivo "è che la maggior parte dei partiti di destra che includono Le Pen, che includono anche il partito di Giorgia Meloni e altri, anche i conservatori, votando sempre contro la maggiore trasparenza". Sì, ha tirato in ballo anche il premier italiano.

Parole che si commentano da sole, un po' come quelle di un'altra paladina della sinistra nostrana, Ilaria Salis.

L'attivista di Avs ieri ha scelto X per un commento al vetriolo: "Come sempre si presentano come gli onesti salvatori della patria, ma sono i primi a rubare dalle tasche della gente. L’estrema destra è la solita truffa, politica ed economica!". No, gli utenti dell'ex Twitter non hanno speso elogi o applausi nei suoi confronti. Anzi...