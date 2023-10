"Finanziava gruppi a rischio terrorismo". L'attacco del ministro francese all'Ue

L'Europa finanziava in Francia alcune associazioni alle quali il governo nazionale aveva tagliato i fondi - o che comunque stava sciogliendo d'autorità - perché fortemente sospettate di terrorismo. Ad affermarlo è stato il ministro dell'Interno francese, Gérald Darmanin, proprio nelle ore in cui sta salendo la tensione nel Paese transalpino a seguito dell'uccisione del professore nel liceo di Arras per mano di un ex studente radicalizzato e dopo anche i numerosi allarmi bomba risuonati a ripetizione. Questi gruppi " non rispettavano l'uguaglianza tra i sessi e consideravano il secolarismo francese un nemico ", ha sottolineato Darmanin a Lussemburgo a margine del Consiglio Affari Interni, segnalando di avere dovuto impiegare " molta energia politica " perché i finanziamenti Ue a quelle associazioni cessassero. " Questa ingenuità, purtroppo, mantiene anche questo ecosistema separatista, che permette il passaggio all'azione " di chi si radicalizza, ha proseguito.

Del resto in Francia la minaccia del terrorismo si sta facendo nettamente sentire e il ministro dell'Interno risponde a tono sull'argomento, picchiando duro: " Noto che, in Belgio come in Francia, sono state due persone di nazionalità straniera a commettere gli attacchi terroristici di Arras e Bruxelles. Quindi ora dobbiamo applicare in modo molto concreto il patto sull'immigrazione, che abbiamo negoziato, per controllare le nostre frontiere. Registrare le persone ed effettuare i colloqui di sicurezza che sono preliminari a qualsiasi valutazione, in particolare per le domande di asilo ". Ora si può notate come " la crisi terroristica, che dura da molti anni sul territorio europeo, colpisce tutti i Paesi - prosegue Darmanin -. Recentemente ovviamente la Francia e il Belgio. Ma anche la Svezia e tutti i Paesi occidentali ne sono colpiti. Dobbiamo continuare ad andare avanti, soprattutto per quanto riguarda il controllo delle nostre frontiere ", sulla cui attuazione il ministro non ha dubbi. E ribadisce: " Il patto migratorio ha la sua importanza, in particolare per conoscere le persone che vengono sul nostro territorio, per poter effettuare colloqui di sicurezza. Per poter separare coloro che presentano rischi ".