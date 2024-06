"Le verrà presentato il conto...". L'attacco della Ong tedesca a Giorgia Meloni

Ascolta ora 00:00 00:00

La vittoria di Giorgia Meloni in Italia alle elezione europee e la sconfitta dei leader di sinistra dei grandi Paesi, come Francia e Germania, ha indubbiamente destabilizzato i tifosi dell'extrême gauche, come le Ong. Per anni la Germania ha foraggiato queste organizzazioni con ingenti finanziamenti, provenienti sia dal parlamento a maggioranza di sinistra (la cosiddetta coalizione semaforo), sia dagli enti pubblici del territorio.

La sconfitta del leader della coalizione, Olaf Scholz, è un segnale molto forte in Germania, che spaventa le Ong. Il vento nel Paese teutonico è in realtà già cambiato da tempo, come dimostrano le prese di posizione dei leader di sinistra contro l'immigrazione incontrollata, sulla quale invece spingono le Ong. Il loro obiettivo, tuttavia, rimane sempre l'Italia. Dopo anni di governi a guida sinistra, che le hanno coccolate, le Ong non ci stanno a dover sottostare alle regole poste dal governo di destra-centro, e continuano in questa sfida provocatoria, come dimostra l'ultimo messaggio dell'esponente della ong Sea Eye, Gorden Isler.

Giorgia Meloni, wenn sie erfährt, dass zivile Seenotrettungsorganisationen alle Verfahren vor italienischen Gerichten gewonnen haben, das Piantedosi-Dekret für verfassungswidrig erklärt wurde und man ihr die Rechnung für diese verantwortungslose Politik zustellt. pic.twitter.com/g7AzAyFZNU — Gorden Isler (@gorden_isler) June 13, 2024

Sfruttando l'immagine della premier divenuta virale, quella del saluto con Rishi Sunak in cui il premier è stato immortalato mentre effettua una smorfia molto particolare, Isler scrive: " Giorgia Meloni, quando apprende che le organizzazioni civili di soccorso in mare hanno vinto tutte le cause nei tribunali italiani, che il decreto Piantedosi è stato dichiarato incostituzionale ". Ci sono da mettere in fila alcune precisazioni in quanto dice Isler, sia perché non è ver oche le Ong hanno vinto tutte le cause nei tribunali italiani, sia perché il decreto Piantedosi non è stato dichiarata incostituzionale. Esiste una richiesta di incostituzionalità avanzata dagli avvocati di una delle Ong ma non è ancora valutata. E sono diversi i ricorsi che le organizzazioni hanno già perso. Ma il messaggio è rivolto per lo più al pubblico tedesco, che non conosce queste dinamiche, quindi Isler può facilmente fare propaganda senza paura di essere smentito.

Ma c'è un ultimo passaggio, nel quale Isler mette il carico da 90 contro l'Italia e contro Meloni e il suo governo: " Le verrà presentato il conto per questa politica irresponsabile ".

Di quale conto parla l'esponente della Ong tedesca? Cosa vorrebbe insinuare con questa sua frase sibillina? L'Italia è un Paese sovrano in cui levengono fatte democraticamente da governo e parlamento eletto dal popolo italiano e non è una Ong tedesca che può scrivere la sua agenda. A meno che Isler non intendesse altro.