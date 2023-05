"La spunterò io". La partita della Meloni in Europa sul fascicolo migranti

Fin da quando ha preso posto a Palazzo Chigi, Giorgia Meloni ha messo il fascicolo dell'immigrazione tra le sue priorità. L'ha fatto in Italia ma, soprattutto, l'ha fatto in Europa, riaccendendo i fari su un tema che da troppo tempo era stato relegato sul fondo di qualche cassetto a causa della volontà della sinistra di non intervenire. Quello dell'esecutivo, in tal senso, non è un lavoro facile e sono numerosi gli ostacoli che il premier deve affrontare, soprattutto in Europa, per essere ascoltato e per ottenere risultati ma Giorgia Meloni sembra non essere intenzionata a non lasciare un solo metro sul terreno e ad andare allo scontro pur di far valere le sue idee.

" Siamo nella peggiore congiuntura sull'immigrazione, ma vi prometto che alla fine la spunterò io, trovando soluzioni strutturali ", ha dichiarato parlando dal palco di Catania, dove è salita per lanciare la volata a sostegno del candidato sindaco di Catania, Enrico Trantino, durante un evento del centrodestra. I 27 Paesi dell'Unione europea sono impegnarti nella ricerca di un accordo che possa essere soddisfacente per tutti. Tra i principi cardine che sembrano entrare a far parte della discussione c'è il concetto di "capacità adeguata", inteso come possibilità di ogni Paese di ospitare i migranti, calcolato con parametri oggettivi, che terrebbe in conto, tra le altre cose, dei flussi in entrata e in uscita.

In Europa prendono forma anche il concetto di "tetto annuale massimo" per ogni Paese, definito in relazione alla "capacità adeguata" e di rafforzamento delle procedure di identificazione in ingresso. Capisaldi che garantirebbero una miglior gestione dei flussi e che, soprattutto, porrebbero le basi per rendere obbligatorio per tutti i Paesi appartenenti all'Unione europea il "principio di solidarietà". Da Bruxelles fanno sapere che il tutto è al momento ancora oggetto di discussione e che nulla è deciso. Ma si lavora per raggiungere risultati a breve termine. Quello che è stato escluso, anche davanti alle proteste di alcuni Paesi membri, è il "principio di ricollocazione obbligatoria".