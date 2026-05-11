Evento con ministri e top manager, con vista 2027

Oltre settanta relatori tra ministri, sottosegretari, assessori, rappresentanti delle imprese, top manager. É quasi una maratona la 28esima edizione di "Futuro Direzione Nord", la rassegna di convegni istituzionali promossa dalla Fondazione Stelline di Milano, che si apre questa mattina alle ore 9 presso l'Auditorium Giorgio Squinzi di Assolombarda (via Pantano 9) e si chiude intorno alle 20. Una non stop dal titolo: "Prospettive in bilico". Il filo conduttore dei vari dialoghi in programma sul palco è l'incertezza. Non basta la tecnologia se non c'è la pace, ricordano gli organizzatori, non basta l'intelligenza artificiale se non ci sono cornici etiche e governance lungimiranti. Un focus specifico sarà dedicato all'eredità dei Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026. E con vari protagonisti sul palco si parlerà ovviamente delle Comunali 2027. Già a partire dal primo ospite, che è il sindaco Beppe Sala e nell'"A tu per tu" con il presidente delle Stelline Fabio Massa parlerà (anche) della campagna in vista per Milano. Da cima a fondo. L'ultimo panel, con inizio alle 19, vede insieme sul palco due dei possibili sfidanti alle primarie del centrosinistra, la vicesindaco Pd Anna Scavuzzo e il capogruppo regionale dem Pierfrancesco Majorino, e il patron del "Panino Giusto" Giuseppe Civita che si è autocandidato. Si è messo a disposizione del centrodestra, che per ora resta a guardare, ma è pronto a proseguire da solo se la scelta della coalizione di governa cadrà su un altro nome. E a questo proposito, alle 12.15 Massa dialoga su Milano con il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi, sponsorizzato già un anno fa dal presidente FdI del Senato Ignazio La Russa come papabile sindaco del centrodestra, ora sembra che l'ipotesi venga caldeggiata da tutto il partito. E se ne discuterà, tra tanti altri temi nazionali, con il segretario di Azione Carlo Calenda, che fino ad oggi ha sostenuto Sala nella coalizione di centrosinistra ma per il futuro non ci sono certezze.

Intervengono tra gli altri il ministro per lo Sport Andrea Abodi, del Lavoro Marina Calderone, dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, delle Imprese Adolfo Urso, la vicepresidente Fi del Senato Licia Ronzulli.

il viceministro Edoardo Rixi, i sottosegretari Lucia Albano e Alessandro Morelli, il presidente della Commissione Finanze presso la Camera dei deputati Marco Osnato, il governatore Attilio Fontana. Partecipano i presidenti di Assolombarda Alvise Biffi e di Fondazione Fiera Giovanni Bozzetti, l'ad della Fondazione Milano-Cortina Andrea Varnier, top manager di gruppi industriali italiani e multinazionali.