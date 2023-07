Alzheimer: la speranza arriva da un nuovo vaccino

Dopo la messa a punto di un nuovo farmaco in grado di rallentare l'avanzata della malattia, arrivano altre ottime notizie sul fronte della lotta all'Alzheimer: secondo i risultati di una ricerca ancora in fase preliminare, che viene presentata in questi giorni al meeting dell'American Heart Association di Boston, un nuovo vaccino che è stato sviluppato dall'Università di Juntendo, Tokyo, sarebbe in grado di colpire le cellule cerebrali che causano la malattia fino addirittura poter prevenirla o migliore il suo decorso.

Come funziona il vaccino

Fino a questo momento, gli espertimenti hanno dato ottimi risultati sui topi: si chiama Sagp ed è in grado di prendere di mira la glicoproteina associata alla senescenza che viene esperessa nelle cellule cerebrali infiammate legate all'Alzheimer. I primi risultati hanno dimostrato la netta riduzione dell'amiloide sui topi diminuendone i biomarcatori infiammatori e migliorando la consapevolezza degli animali dell'ambiente in cui vivevano.

"Prevenire o modificare la malattia"

" La malattia di Alzheimer ora rappresenta dal 50% al 70% dei pazienti affetti da demenza in tutto il mondo. Il nuovo test sui vaccini del nostro studio sui topi indica un potenziale modo per prevenire o modificare la malattia. La sfida futura sarà ottenere risultati simili negli esseri umani ", ha affermato a Neurosciencenews l'autore principale dello studio, Chieh-Lun Hsiao, dell'University Graduate School of Medicine di Tokyo. Di fondamentale importanza sarà l'evoluzione di questa ricerca. " Se il vaccino potesse rivelarsi efficace negli esseri umani, sarebbe un grande passo avanti verso il ritardo della progressione della malattia o addirittura la prevenzione di questa malattia ", ha aggiunto.

Gli esperimenti condotti sui topi hanno mostrato un miglioramento legato anche ad altre malattie legate all'età tra cui diabete di tipo 2 e arteriosclerosi con una diminuzione di altri biomarcatori infiammatori. E poi, un test sul comportamento ha certificato i risultati sui topi che hanno ricevuto il vaccino Sagp nei quali c'è stata una migliore risposta ambientale rispetto a quelli a cui era stato sommistrato il placebo dimostranto che, rispetto ad altri vaccini testati in passato, il Sagp è il primo a mostrare cambiamenti positivi sul comportamento.

Le terapie per l'Alzheimer