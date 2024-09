Tumori aggressivi tra i giovani: quali sono le forme in aumento e le cause

Ascolta ora 00:00 00:00

Le notizie che arrivano da alcune ricerche coordinate dall'Ire (Istituto nazionale tumori Regina Elena) e dal Cnr-Ibcc (Istituto di biochimica e biologia cellulare) non sono confortanti: tra i giovani, specialmente le donne, sono in aumento i tassi dei tumori più aggressivi tra cui, ad esempio, il cancro al pancreas.

Quali sono i risultati

I risultati si trovani pubblicati sulla rivista scientifica Bmc Medicine del gruppo Springer Nature e si basa su oltre dieci milioni di casi nell'arco di 20 anni (2000-2020) relativi alla popolazione americana: ebbene, specialmente tra le donne nella fascia d'età 18-34 anni il cancro al pancreas è quasi il doppio più elevato rispetto agli uomini nella medesima fascia di età. Oltre al pancreas, aumentano tumori particolarmente aggressivi come quello gastrico e del colon-retto.

Perchè i tumori sono in aumento tra i giovani

Ma come è possibile che si registrano questi aumenti così importanti? Gli esperti spiegano che le cause principali vanno ricercate specialmente tra gli stili di vita delle nuove generazioni dove aumentano precocemente i fattori di rischio come il fumo, l'elevato consumo di alcolici e l'obesità, patologie che un tempo erano soprattutto della popolazione adulta. "I risultati della nostra ricerca dimostrano che soprattutto negli ultimi 10 anni si è osservato un incremento generale dell'incidenza, tra i giovani, di alcuni tumori che presentano tassi di letalità elevati ", ha spiegato Luca Cardone, ricercatore di Ire e Cnr-Ibbc principale responsabile e coordinatore dello studio. "I nostri studi rivelano una disparità di genere nei giovani sotto i 35 anni, con le donne che mostrano tassi di incidenza maggiori degli uomini per alcuni di questi tumori particolarmente aggressivi" .

I tumori più comuni

Al di là della maggiore incidenza di questi casi dovuti principalmente agli stili di vita, è bene conoscere quali sono i tumori più comuni in Italia per tutte le cause: i dati del 2023 registrati dall'Associazione italiana registri tumori (Airtum) mettono al primo posto il cancro alla mammella (55.900 casi circa), subito dietro il colon-retto (circa 50mila casi), al terzo posto il tumore del polmone (44mila casi), seguito da quello della prostata (poco più di 41mila casi) e della vescica (circa 29.700 casi). Se nella donna il più comune è quello della mammella, tra gli uomini al primo posto è proprio quello della prostata. Le notizie per i prossimi 20 anni non sono confortanti dal momento che il numero assoluto di tumori potrebbe aumentare dell'1,3% negli uomini e dello 0,6% tra le donne.

Come fare prevenzione

Alla luce di questi numeri poco confortanti è fondamentale avviare "campagne di sensibilizzazione sui rischi associati a stili di vita non salutari tra i giovani adulti, e considerare lo sviluppo di programmi di screening specifici per gruppi a rischio - ha spiegato Gennaro Ciliberto, Direttore Scientifico dell'Ire.

Sebbene manchino ancora linee guida consolidate per la diagnosi precoce di tumori come quello pancreatico, soprattutto tra i giovani, una maggiore attenzione e consapevolezza dei sintomi potrebbe favorire la diagnosi precoce e migliorare significativamente gli esiti clinici di queste patologie aggressive

".