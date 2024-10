Cos’è la rinofaringite acuta che ha colpito Angelina Mango

Ascolta ora 00:00 00:00

Con una lettera sui social ha spiegato ai fan la scelta, non certo fatta a cuor leggero ma imposta dalle condizioni di salute, di fermarsi: Angelina Mango, vincitrice dell'ultimo Festival di Sanremo, per un po' di tempo sarà lontana dai tour in giro per l'Italia e l'Europa per problemi alla sua voce. " Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me e mettere la salute al primo posto e perché voglio essere non solo la mia voce ma quella di tutti voi ", recita un passaggio del testo.

Cos'è la rinofaringite

Gli organizzatori del tour che avrebbe dovuto fare la 23enne cantautrice hanno spiegato che si tratta di rinofaringite acuta: ma cos'è esattamente? Con questo termine si intende un'infiammazione che prende contemporaneamente le mucose del naso e della faringe quasi sempre dovuta a origini virali: le vie aree risultano infiammate ma potrebbe esserlo anche il tessuto linfatico rinofaringeo ma quest'ultima patologia è molto più frequente per i piccoli pazienti di età pediatrica.

Nella stragrande maggioranza dei casi a essere responsabili delle rinofaringiti sono i Rhinovirus presenti nelle fasi acute ma possono comparire anche con Adenovirus e virus respiratori sincinziali. Per questa patologia, quindi, sono le infezioni virali in primis a causare la problematica ma anche infezioni batteriche, quelle del rinofaringe o dell'orofaringe ma l'infiammazione può essere causata anche da un reflusso gastro-esofageo, abuso di alcol e fumo, inquinamento.

Quali sono i sintomi

Si riconosce perché oltre alla classica ostruzione nasale che compare pure con le comuni influenze è caratterizzata da tosse e mialgia, ossia il dolore localizzato in alcuni muscoli. In base al grado di rinofaringite, lo specialista può utilizzare la laringoscopia, un esame della rinofaringe che si effettua indirettamente attraverso la bocca utilizzando uno specchio rinofaringeo ma può avvenire anche tramite il naso con un rinofaringoscopio. Altri sintomi caratteristici sono:

difficoltà di deglutizione

secchezza in gola

mancanza della voce (afonia)

infiammazione dei linfonodi del collo

dolore all'orecchio (otalgia)

Come si cura

Dopo il consulto con lo specialista, nella maggior parte dei casi vengono prescritti farmaci antinfiammatori, anche steroidei, assieme a trattamenti topici quali balsamici, inalazioni, antistaminici e una terapia antibiotica.

L'Istituto Superiore di Sanità spiega che si possono assumere anche farmaci analgesisci (come il paracetamolo) mentre è importante bere molti liquidi ma evitando bevande che siano troppo calde. Consigliato anche l'uso dei colluttori così come inalazioni o pasticche con sostanze balsamiche. Assolutamente vietato fumare così come deve essere limitato l'uso di alcol.