"Ne ho bisogno". L'allarme di Fedez per il farmaco introvabile. Cos'è e a cosa serve

Mettendo da parte le polemiche legate alla famiglia Ferragnez, quello lanciato oggi da Fedez, è un allarme davvero preoccupante, per lui, operato per un tumore al pancreas (uno dei più letali), ma anche per tutti quelli che hanno subito lo stesso intervento o operazioni al pancreas di diversa natura, che necessitano per la vita di tutti i giorni di particolari enzimi da assumere, (chiamati enzimi pancreatici) senza cui il cibo non può essere assimilato.

L'allarme di Fedez

Sul suo profilo Instagram il rapper ha pubblicato oggi alcune stories che parlavano proprio di questo: " Sto ricevendo tantissime mail su un problema che ho riscontrato anche io. Essendo stato operato al pancreas, come tutte le persone come me ho bisogno di assumere enzimi pancreatici per poter mangiare e assimilare il cibo, e stiamo avendo dei problemi. L'azienda che li produce sembrerebbe essere una sola, e da un mesetto a questa parte sembra non si trovino ".

Un allarme in effetti da non sottovalutare, visto che si tratta di proteine di cui necessita chi è stato operato al pancreas, per poter assimilare il cibo. " Un problema che sto riscontrando anche io -spiega il rapper- che avevo da parte una piccola scorta di enzimi pancreatici, li sto finendo e non riesco a trovarli ".

La richiesta di aiuto

" Come si può risolvere? Senza non possiamo mangiare, non assimiliamo nulla e quando andiamo in bagno non è divertente ", aggiunge, che poi pubblica una serie di messaggi nei quali diversi utenti gli fanno presente che il problema è sentito da più parti. " Sembrerebbe che la questione sia più grande di quanto sembrasse all'inizio e che nel nord Italia non ci sia più. Mandateci le vostre mail così provvederemo a contattare l'Aifa ", dice Fedez taggando nelle stories il Ministero della Salute.

Cosa sono gli enzimi pancreatici e a cosa servono

Svolgono la maggior parte dei processi digestivi nell'intestino tenue, riducendo grosse molecole a frammenti facilmente assorbibili. Queste secrezioni sono importanti per la neutralizzazione del chimo acido e per la stabilizzazione del pH intestinale.

I vari tipi

Gli enzimi prodotti dal pancreas vengono classificati in base al loro bersaglio:

• Le lipasi attaccano i lipidi

• Le amilasi attaccano gli zuccheri e gli amidi

• Le nucleasi attaccano gli acidi nucleici

• Gli enzimi proteolitici attaccano le proteine (comprendono proteinasi che scendono grosse molecole proteiche e peptidasi che trasformano piccole catene peptidiche in aminoacidi semplici)

Quando mancano

In caso di carenza di enzimi digestivi, l'organismo può andare incontro a fenomeni di malassorbimento dovuti ad una cattiva digestione. Questa carenza si può avere come conseguenza di patologie che interessano il pancreas, ma anche in caso di disturbi intestinali conici come il morbo di Crohn o in caso di intolleranze alimentari.

Perché Fedez e molti altri pazienti sono costretti a prende gli enzimi

La rimozione chirurgica di una parte del pancreas può ridurre la secrezione di enzimi da parte del pancreas che può causare perdita di peso, gonfiore e diarrea. Questa condizione patologica può essere compensata con l’assunzione di enzimi pancreatici sotto forma di capsule con i pasti che sono necessarie e fondamentali per avere una vita normale.