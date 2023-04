Glicemia alta: quali sono i sintomi e come abbassarla

Un problema che riguarda molte persone, purtroppo, sono i valori alti di glucosio nel sangue che danno origine alla glicemia alta (chiamata anche iperglicemia) che spesso può sfociare nel diabete mellito con conseguenze molto negative per i pazienti che ne sono affetti. I valori considerati normali a otto ore di distanza dall'ultimo pasto variano tra 70 e 100 mg/dl: se si supera questa soglia arrivando fino a 125 mg/dl il paziente potrebbe manifestare un prediabete, oltre tale misura si potrebbe parlare di diabete.

I sintomi

Ma come si fa a sapere se si è affetti da iperglicemia o meno? I campanelli d'allarme sono vari, alcun generici come stanchezza e mal di testa mentre altri sono più specifici e spaziano dalla perdita di peso all'impulso di bere spesso; le fauci si presentano spesso secche, a volte la visione risulta offuscata e durante la notte ci si alza spesso per la necessità di urinare. Come spiegano gli esperti di Humanitas, valori elevati di glucosio nel sangue traggono origine dall'eccessivo consumo di zuccheri, carboidrati raffinati ma anche grassi saturi.

Gli alimenti consigliati

Chi presenta un alto livello glicemico, a prescindere che si tratti di diabete o meno, dovrebbe seguire un'alimentazione basata in prevalenza su fibre e verdure mentre vanno limitati i frutti ad alto contenuto di zuccheri tra cui banane, uva, fichi o frutta secca. Da prestare attenzione ai formaggi: oltre a non esagerare con le quantità meglio preferire quelli freschi come il fiordilatte, la ricotta e il primosale mentre sono da evitare gorgonzola e prodotti stagionati. Il consumo di latte e yogurt scremati è consentito. Attenzione alla carne, specie quella rossa, che andrebbe eliminata dalla dieta mentre quelle magri e bianche possono essere inserite con alimenti quali pesce e legumi. Infine, i carboidrati raffinati vanno eliminati mentre sono consentiti quelli costituiti da cereali integrali. Da evitare anche il consumo di bevande alcoliche.

I rimedi per abbassarla