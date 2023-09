Ictus e infarti, un caso su due si può evitare: cosa dice lo studio

Prevenire è meglio che curare: l'espressione che fa parte del nostro linguaggio quotidiano si evidenzia anche quando si parla di malattie cardiovascolari come ictus e infarti. Se è vero che in una certa percentuale è "colpa" del destino, in tanti altri casi la responsabilità è nostra. Uno dei più grandi studi mai condotti in materia ha messo in evidenza che almeno in un caso su due queste due terribili patologie possono essere evitate e prevenute.

Cosa dice lo studio

Sul New England Journal of Medicine è stato pubblicata la ricerca su oltre un milione e mezzo di persone dal titolo Effetto globale dei fattori di rischio modificabili sulle malattie cardiovascolari e sulla mortalità effettuato dal Consorzio Globale per il Rischio Cardiovascolare. Ma quali sono i fattori di rischio modificabili? Sono cinque: obesità, pressione alta, fumo, diabete e colesterolo. In pratica, tenendo conto dei cinque fattori, lo studio ha dimostrato che il 57,2% delle donne e il 52,6% degli uomini si sono ammalati entro dieci anni. Invece, per quanto riguarda i decessi, la percentuale si attesta al 22,2% per le donne e il 19,1% tra gli uomini per qualsiasi tra quelle cinque cause.

Il maxi studio è stato condotto in 34 Paesi e 8 regioni geografiche diverse: l'età media dei partecipanti era di 54,4 anni. Problemi cardiovascolari si sono verificati in 80.596 partecipanti durante un follow-up (monitoraggio e osservazioni) di 7,3 anni e 177.369 partecipanti sono morti durante un follow-up di 8,7 anni. Lo studio dimostra come nei Paesi dell'America Latina siano stati riscontrati tassi più elevati di pazienti in sovrappeso e fumatori mentre in Europa le problematiche maggiori sono state rappresentate dagli elevati tassi di colesterolo e ipertensione (fumo nei Paesi orientali). Il diabete, invece, è tra le cause scatenanti di ictus e infarti in Nord Africa e Medio Oriente.

Lo studio ha messo in luce che a scatenare le patologie cardiovascolari sono soprattutto i valori elevati di colesterolo e della pressione: quest'ultima crea danni sia a persone giovani che anziani mentre il sovrappeso è una problematica che grava a tutte le età sul cuore. " Il nostro studio mostra chiaramente che oltre la metà di tutti gli infarti e gli ictus sono evitabili controllando e trattando i classici fattori di rischio. Allo stesso tempo, circa il 45% di tutti i casi non possono essere spiegati con questi fattori di rischio ", ha dichiarato l'autore Stefan Blankenberg come scrive l'Ansa.

Il problema dell'obesità

In Italia è il 10% della popolazione, ossia sei milioni di persone, a soffire di obesità. " Di queste il 10% (600mila) ha un'indicazione al trattamento chirurgico secondo le più recenti linee guida italiane ed internazionali, ma nel nostro Paese annualmente si eseguono non più di 20-30.000 interventi di chirurgia bariatrica; questo fa capire quanta differenza ci sia tra la potenziale domanda e l'offerta ", ha dichiarato il prof. Mario Musella, presidente del congresso della Società italiana di chirurgia dell'obesità. Il problema, come spiegato prima, è legato alle complicanze per le malattie cardiovascolari come ha spiegato il prof. Pasquale Perrone Filardi, presidente della Società italiana di Cardiologia. " Non solo lo scompenso cardiaco, ma anche il rischio di ictus e infarto. Oggi sappiamo con certezza che curare l'obesità con le nuove terapie farmacologiche e con la chirurgia bariatrica significa ridurre le complicanze al cuore e anche quelle oncologiche ".

Le "spie" degli infarti

Tra uomini e donne ci sono importanti differenze che indicano l'insorgere di un infarto: uno studio americano portato avanti dai ricercatori dello Smidt Heart Institute di Cedars-Sinai, in California, ha scoperto che nelle donne il sintomo premonitore è la mancanza di respiro mentre negli uomini la spia è il dolore al petto. Lo studio, pubblicato su Lancet Digital Health, ha scoperto sottogruppi più piccoli di pazienti, uomini e donne, che hanno manifestato palpitazioni, attività simili alle convulsioni e sintomi simil influenzali.