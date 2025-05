Mammografie gratuite per donne tra i 40 e i 49 anni. Prenotazioni il 31 maggio a Catania con “Maggio in…forma”

Ascolta ora 00:00 00:00

Un semplice gesto d’amore nei confronti di se stesse, che può salvare la vita. È la mammografia, in grado di consentire a coloro che sono affette da tumore al seno di scoprirlo con una diagnosi precoce e guarire tempestivamente. Com’è accaduto a 66 donne della fascia 40-49 anni che, grazie a “Maggio in…forma”, hanno potuto affrontare la malattia prima che fosse troppo tardi. L’iniziativa di Andos Catania e Fondazione Etica e Valori Marilù Tregua, giunta alla decima edizione, offrirà quest’anno oltre 500 mammografie e visite senologiche gratuite.

Sabato 31 maggio, dalle ore 9 alle ore 13, in piazza Stesicoro a Catania sarà allestito il banchetto per le prenotazioni, da calendarizzare entro e non oltre il 31 dicembre 2025. Perché la salute non può aspettare. Nella stessa data e il 7 giugno – dalle 12 alle 14 – si effettueranno le prime visite alle ospiti della Caritas diocesana di Catania presso l’Help center di piazza Papa Giovanni XXIII.

“L’età di insorgenza del tumore al seno si è abbassata notevolmente – spiega Francesca Catalano – e in attesa che il Sistema sanitario nazionale si adegui alle nuove statistiche, consentendo lo screening gratuito anche alle donne di età inferiore ai 50 anni, non possiamo rimanere fermi. Perché un semplice test può salvare la vita”. Un messaggio che ogni anno, a partire dal 2015 quando è nato “Maggio in…forma”, rinforza la sua eco, trovando riscontro concreto negli sponsor che decidono di investire sulla salute delle donne, nelle istituzioni che offrono il loro patrocinio, nelle associazioni del terzo settore e negli ordini professionali che si uniscono nella lotta.

“Questa iniziativa – sottolinea Raffaella Tregua – è nata dieci anni fa quando, insieme ad Andos, abbiamo ritenuto indispensabile andare a integrare le coperture del Servizio sanitario nazionale offrendo anche alle donne più giovani la possibilità di sottoporsi a controlli gratuiti. In questi anni siamo riusciti a scoprire precocemente la malattia in oltre sessanta donne, che così, dopo le dovute cure, sono tornate alla loro quotidianità. Serve un cambio culturale per abituare i cittadini a considerare la prevenzione come un gesto normale e di cui non avere paura, ricordandosi sempre come può salvare la vita”.

L’edizione 2025 è stata realizzata con il patrocinio del Comune di Catania e dell’Anci Sicilia, con la collaborazione della sezione catanese dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti e la partecipazione dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia, dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania, la Comunità di Sant’Egidio di Catania, la Locanda del Samaritano, la Fondazione Salute e Cultura e la Caritas diocesana di Catania.

L’iniziativa verrà presentata a livello nazionale alla Camera dei deputati il 12 giugno, per illustrare i dati del suo primo decennio e difendere il diritto alla salute delle

donne. La tappa conclusiva è prevista il 15 giugno a Catania con la passeggiata di solidarietà Camminandos, che partirà alle ore 10 di fronte piazza Sciascia, dinanzi al murales, per promuovere il binomio sport e salute.