Miastenia grave, a quali sintomi stare attenti: l'esordio della malattia e il nuovo farmaco che dà speranza

Si tratta di una malattia cronica autoimmune che può causare effetti devastanti nell'organismo del paziente colpito, ma il suo esordio è talvolta subdolo e lento, con sintomi che possono spesso variare: si tratta della Miastenia Gravis, patologia catatterizzata da una grave debolezza muscolare e da una affaticabilità della muscolatura oculare, bulbare, scheletrica e addirittura respiratoria.

I primi segnali, ad esempio, possono arrivare dai nostri occhi, che tendono a chiudersi proprio per via del fatto che le palpebre non hanno più la forza per restare sollevate: talvolta può essere questo il prodromo della miastenia gravis, anche se non esiste un vero e proprio sviluppo lineare. Non sono solo i sintomi iniziali ad essere diversi a seconda dei casi, a volte varia pure la loro intensità: possono infatti essere interessati gruppi muscolari limitati in forma più lieve, oppure il disturbo può essere generalizzato e presentarsi fin da subito in modo grave. Lo stesso decorso ha ritmi differenti: talvolta esso può essere contraddistinto da un esordio subdolo e da una progressione molto lenta, mentre in altri casi si parla di esordio subacuto a rapida progressione.

Come detto, ogni muscolo striato può essere affetto dalla patologia fin dalle prime manifestazioni della miastenia gravis, anche se tendenzialmente vi sono delle sedi privilegiate: si tratta dei muscoli extraoculari, con ptosi palpebrale asimmetrica e diplopia nell'85%-95% dei casi (palpebre che tendono a chiudersi in modo differente nell'occhio destro e sinistro con sdoppiamento dell'immagine), della muscolatura bulbare, con disfagia e dispnea nel 20% dei casi (difficoltà a deglutire e a respirare), della muscolatura facciale e orofaringea, con ipofonia, rinolalia, disartria, affaticabilità masticatoria e debolezza facciale nel 15% dei casi (indebolimento e alterazione della voce, difficoltà nell'articolare le parole) e infine la muscolatura prossimale degli arti con ipostenia nell'8%-20% dei casi (riduzione della forza muscolare).

"Nella Miastenia Gravis il sistema immunitario attacca un recettore nei muscoli con il risultato che i segnali di movimento risultano interrotti" , spiega a Ok Salute Michelangelo Maestri Tassoni, medico del Dipartimento di Neuroscienze dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, "questo porta inizialmente a sintomi lievi, ma comunque invalidanti, come visione doppia e perdita di equilibrio, fino a quadri più gravi che comportano la compromissione della deglutizione e della respirazione" . In genere la patologia si manifesta precocemente più nelle donne, dato che esordisce anche prima dei 40 anni, che negli uomini, colpiti soprattutto dopo i 60 anni.

Per fortuna oggi esistono delle terapie in grado di contrastare questa terribile malattia invalidante e cronica: di recente l'Agenzia Italiana del Farmaco ha approvato la rimborsabilità di ravulizumab, al momento la cura più efficace per i pazienti colpiti da miastenia gravis. L'anticorpo monoclonale blocca l'attività della proteina responsabile dell'aggressione ai muscoli per opera del nostro stesso sistema immunitario, riuscendo a ridurre l'affaticamento e la debolezza muscolare. Per essere efficace e garantire una vita dignitosa ai pazienti il farmaco va somministrato ogni otto settimane.

"Questa malattia ha un impatto debilitante sulla qualità della vita e condiziona in modo pesante la capacità del paziente di svolgere anche le normali attività di ogni giorno" , considera il presidente dell’Associazione Italiana Miastenia e Malattie Immunodegenerative Amici del Besta Renato Mantegazza, "è dunque da salutare con soddisfazione l’arrivo di un trattamento che ha dimostrato di poter intervenire in modo efficace su questi aspetti" .

"L’approvazione da parte di AIFA di ravulizumab rappresenta un notevole passo avanti, poiché mette a disposizione dei pazienti e dei medici che li hanno in cura un’opzione terapeutica a lunga durata d’azione in grado di portare miglioramenti duraturi nella vita quotidiana",

conclude l'esperto.