Quando iniziano a fare effetto gli antibiotici?

In caso di un'infezione vengono prescritti antibiotici dal medico, ma quando si inizierà a sentirsi meglio dopo l'inizio della terapia? La risposta non è semplice. Infatti, ogni infezione è diversa e molti parametri possono variare e influenzare l'efficacia degli antibiotici: specie batterica coinvolta, tipo di infezione, risposta immunitaria, momento in cui si inizia la terapia antibiotica, ecc.

Scegliere l'antibiotico giusto (se necessario)

Gli antibiotici sono utili solo per trattare le infezioni causate da batteri e sono inutili se il microbo è un virus o un fungo. Il medico che li prescrive deve valutare attentamente la malattia e considerare che il tipo di infezione batterica contratta può essere contenuta con una terapia antibiotica. Questo non vale per tutte le infezioni batteriche: ad esempio, è improbabile che gli antibiotici siano di alcun beneficio in caso di otite media acuta non complicata in pazienti di età superiore ai 2 anni, o in caso di rinosinusite batterica acuta .

Inoltre, non tutti gli antibiotici sono efficaci contro tutte le infezioni. Esistono antibiotici ad ampio spettro (come macrolidi e chinoloni, che agiscono contro un'ampia gamma di batteri ). Gli antibiotici a spettro ristretto, invece, sono efficaci solo contro alcuni batteri. Le penicilline più vecchie (come la benzilpenicillina ), ad esempio, sono utilizzate per trattare le infezioni causate dal batterio Gram-positivo Streptococcus pneumoniae , ma hanno un effetto molto minore su altri batteri.

Anche se un antibiotico era un tempo efficace contro uno specifico batterio, potrebbe non esserlo più perché il batterio potrebbe essere diventato resistente. Ad esempio, mentre un tempo la gonorrea veniva trattata efficacemente con un singolo tipo di antibiotico, ora le autorità sanitarie raccomandano di combinare due antibiotici diversi . Questa resistenza batterica agli antibiotici è un problema crescente.

Come fa un medico a scegliere l'antibiotico "giusto"? Idealmente, la scelta del trattamento viene effettuata combinando le informazioni sul paziente, la natura dell'infezione, la specie batterica responsabile e l'efficacia dell'antibiotico scelto contro quella specie batterica.

La realtà è più complicata e sono necessari test di laboratorio per identificare i batteri che causano un'infezione e per valutare l'efficacia di un determinato antibiotico contro di essi. Questo processo attualmente richiede dai due ai quattro giorni. È un tempo lungo, soprattutto quando si è malati e si va dal medico sperando di ottenere un rapido sollievo dalla condizione. Sono in fase di sviluppo test più rapidi , ma finora nessuno è in grado di confermare definitivamente la fonte di un'infezione batterica e determinare quale antibiotico utilizzare in una singola visita medica.

Nella pratica, i medici di solito prescrivono il trattamento basandosi su una "supposizione fondata". Dopo aver valutato che la malattia è probabilmente un'infezione batterica che richiede antibiotici , prescriveranno la terapia antibiotica più appropriata , senza ricorrere a test di laboratorio. Sulla base dei segni e dei sintomi del paziente, delle conoscenze cliniche del medico e della sua conoscenza della resistenza antimicrobica nella sua pratica clinica, questa ipotesi è ben documentata. Ma rimane un'ipotesi.

Quando si inizia a sentirsi meglio?

L'obiettivo della terapia antibiotica è eliminare i batteri patogeni. Gli antibiotici possono uccidere i batteri (azione definita "battericida") o impedirne la moltiplicazione, senza necessariamente ucciderli (in tal caso sono definiti "batteriostatici"). Qualunque sia la loro funzione, gli antibiotici iniziano a funzionare dal momento in cui si inizia ad assumerli, bloccando o rallentando la moltiplicazione dei batteri.

Realisticamente, se si ha un'infezione batterica e sono stati prescritti gli antibiotici "giusti" ed è stata iniziata la cura, quando ci si sentirà meglio?

Alcuni batteri possono essere meno colpiti dagli antibiotici rispetto ad altri e possono richiedere più tempo per rispondere. Batteri come la Pseudomonas aeruginosa causano infezioni notoriamente difficili da trattare e anche se viene utilizzato l'antibiotico più appropriato, le infezioni che causano possono essere lente a progredire. Ciascuno dei batteri che causano la malattia contribuisce al disagio del paziente. Meno batteri rimangono, meglio si sentirà.

Questo disagio non è causato solo dai batteri. L'organismo reagisce all'invasione innescando una risposta immunitaria, questa può attaccare non solo i batteri responsabili dell'infezione, ma anche i tessuti danneggiati dall'infezione, o entrambi. Questa è solitamente la causa del malessere avvertito dai pazienti.

Sebbene gli antibiotici risolvano la causa sottostante dell'infezione, nell'organismo si verificano anche altre reazioni. Una volta che gli antibiotici iniziano a fare effetto, il sistema immunitario deve, tra le altre cose, ripulirsi rimuovendo i detriti dei batteri morti e i frammenti di tessuto danneggiato. Mentre è impegnato, l'organismo ripara i danni causati dai batteri o dalla risposta immunitaria.

Conseguenze: anche se gli antibiotici funzionano e l'infezione scompare, si potrebbe continuare a sentirsi male per un po' di tempo.

A seconda della gravità dell'infezione, se le condizioni peggiorano entro uno o due giorni dall'inizio della terapia antibiotica, è opportuno consultare nuovamente un medico (preferibilmente quello della prima visita), oppure anche prima, se compaiono nuovi sintomi preoccupanti.

Dopo questa seconda visita, le informazioni a disposizione del medico, unite ai risultati degli esami di laboratorio che

potrebbe aver prescritto e ricevuto nel frattempo, gli consentiranno di stabilire se la prima diagnosi era corretta, se si sta assumendo l'antibiotico giusto, se si ha bisogno di un altro o se non ne hai affatto bisogno.