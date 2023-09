Vaccini per l’influenza, le donne hanno più effetti collaterali: lo studio

Si tratta di eventi lievi che rientrano nelle casistiche di quando ci si vaccina ma a essere più esposte sono (in maniera netta) le donne: uno studio canadese ha infatti messo in luce gli effetti collaterali dei vaccini contro l'influenza maggiori nel sesso femminile rispetto a quello maschile.

Cosa dice lo studio

La ricerca è accessibile a tutti e pubblicata sul Journal of Epidemiology & Community Health. " Le risposte immunitarie ai vaccini e agli eventi avversi possono differire tra maschi e femmine, ma la maggior parte degli studi non riporta risultati per sesso", spiegano i ricercatori, cosa che invece è avvenuta in questo caso. Il numero di pazienti donne osservate è stato di 34.343 (tra 18 e 65 anni e over 65) con i dati di 18 studi a livello globale: ebbene, " è stato riscontrato un rischio più elevato di reazioni nel sito di iniezione nelle donne rispetto ai maschi sia per i partecipanti più giovani che per quelli più anziani". Quindi, oltre al generale rischio più elevato per le donne, lo stesso è maggiore in quelle più giovani.

Ma quali sono queste reazioni avverse? Nulla di nuovo rispetto a quanto conosciuto: dolore in sede di iniezione nei giorni immediatamente successivi al vaccino (reazioni locali) ma anche sistemiche, ossia dell'organismo, con febbre, mal di testa e dolori muscolari. Questi effetti collaterali si sono mostrati del doppio più alti nelle donne rispetto agli uomini e del 50% nelle partecipanti con un'età più bassa. Tutto questo è avvenuto indipendentemente dalla tipologia di vaccino antinfluenzale utilizzato. "I dati di studi controllati e randomizzati - affermao i ricercatori - suggeriscono come la maggior parte delle reazioni che seguono la vaccinazione antinfluenzale sono moderate, limitate e raramente serie" . È importante, aggiungono gli esperti, essere in grado di realizzare un'adeguata campagna di vaccinazione per non far scoraggiare le partecipanti " in particolar modo per il vaccino contro l'influenza, che è necessario ogni anno. La comunicazione trasparente sul rischio aggiuntivo per le donne secondo noi contribuisce ad aumentare la fiducia nelle autorità sanitarie e nei vaccini ".

Quali sono le differenze donna-uomo

Entrando più nel dettaglio, perché esistono queste palesi differenze tra i due sessi? Cosa cambia nelle donne? " Il perché è legato alla maggiore immunoreattività femminile, necessaria per il nostro ruolo riproduttivo, e infatti ciò vale per le femmine di tutte le specie", ha spiegato a Repubblica la professoressa Anna Ruggieri, Centro per la Medicina di Genere dell’Istituto Superiore di Sanità. " Noi donne abbiamo una maggiore reattività del sistema immunitario verso i patogeni, e quindi anche verso i vaccini che mimano il patogeno, e questo vuol dire che, se da un lato tendiamo a manifestare più reazioni avverse ai vaccini, dall’altro sviluppiamo anche più anticorpi verso i patogeni, cosa che ci rende più resistenti", afferma l'esperta.