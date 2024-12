Viagra, arriva una versione più "discreta": come agisce il nuovo farmaco

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Viagra ormai più di 25 anni fa ha rivoluzionato l'approccio maschile ai problemi di disfunzione erettile che colpisce più del 50% degli uomini dai 40 anni in su con risvolti negativi anche di natura psicologica. Accanto alla famosa "pillola blu", l'azienda americana Viatris proprietaria del nome e marchio Viagra ha da poco affiancato una nuova versione considerata "più discreta" con un trattamento che si scioglie in bocca.

Come funziona il nuovo farmaco

Il suo nome è Viagra Odf (film orodispersibile di sildenafil citrato) in grado di dissolversi in bocca con o senza acqua fornendo una comoda forma di dosaggio con un " formato sottile e discreto della pellicola confezionato in una busta di alluminio", spiega l'azienda. Questo nuovo farmaco è disponibile in dosi da 50 mg, quella raccomandata per la maggior parte dei pazienti e sul mercato il prezzo è simile alle compresse blu. Per adesso il prodotto è già disponibile in Canada ma presto sarà disponibile in numerosi altri Paesi.

Le differenze con le compresse

Il nuovo prodotto nasce anche dall'esigenza per cui l compresse non sempre erano " tollerate dai pazienti e talvolta anche le loro dimensioni possono scoraggiare l'assunzione ", ha dichiarato Thorrun Govind, farmacista ed esperto di salute. " Alcuni uomini potrebbero ancora trovare imbarazzante l'idea di assumere il Viagra ma spero che la salute degli uomini e il dibattito sulla salute sessuale siano cambiati da quando è stato formulato per la prima volta ".

"Opzione allettante"

Dello stesso parere anche il professor Dean Elterman, chirurgo urologo presso l'University Health Network e professore associato di urologia presso l'Università di Toronto. " Come medico, poter offrire ai miei pazienti una nuova forma di trattamento con cui hanno già familiarità e con cui si sentono a loro agio offre maggiore flessibilità e coinvolgimento nella discussione sulla decisione del trattamento ", ha affermato. " L'opzione di non dover assumere Viagra Odf con acqua, poiché si dissolve sulla lingua, potrebbe essere un'opzione allettante per quei pazienti che cercano praticità o discrezione ".

Intervistato dal The Guardian sull'argomento, il professor Allan Pacey, andrologo all'Università di Manchester, ha accolto favorevolmente questa novità. " Penso che la piccola pillola blu sia diventata parte integrante della cultura moderna per uomini e coppie di una certa età", ha detto.

"Non credo che un film farà molta differenza nell'accettabilità del Viagra, ma potrebbe renderlo più comodo da usare e portare con sé. Una scatola di pillole in tasca o un film discreto nel portafoglio? So cosa sceglierei".