"Febbre" da padel: record di campi e di praticanti

Ascolta ora 00:00 00:00

Non c'è solo la Sinnermania che ha spinto tanti milanesi a prendere in mano la racchetta, ora c'è anche la padelmania. Sì, perché all'ombra della Madonnina è boom di praticanti dello sport delle «pale». A confermarlo è una ricerca prodotta dalla Federazione Internazionale Padel che svela una crescita esponenziale dei dati negli ultimi tre anni. Nella provincia di Milano si contano 479 campi (+103% rispetto al 2021), di cui 400 indoor (l'84%). Numeri emblematici perché confermano il successo che sta riscuotendo questo gioco a coppie spettacolare per chi lo pratica e per chi assiste - e a proposito, fino a domenica scenderanno in campo all'Allianz Cloud per il Milano Premier Padel P1 i grandi campioni in lotta per staccare gli ultimi pass per qualificarsi alle Finali di Barcellona. Dove la padelmania non conosce limiti. Del resto è uno sport che si è diffuso prima in Spagna per poi espandersi in maniera così capillare in tutto il mondo tanto da raggiungere due anni fa un milione di giocatori attivi. Ora i «padelisti» saranno certamente molti di più. Molti di loro provengono dal tennis, da cui nasce questo sport anche se il campo da padel è più piccolo, la pallina depressurizzata e ci sono le sponde per moltiplicare gli scambi, ma la differenza rispetto al tennis è che il padel è uno sport molto più accessibile a tutti, oltre ad essere inclusivo, socializzante e aggregante. E puoi entrare in campo a qualsiasi età, senza neanche il bisogno di iniziare per forza con un maestro. Ecco spiegato il motivo per cui in Lombardia si sono moltiplicate le strutture - a Milano si è saliti a 4 campi in media per ogni circolo.

La padelmania si è allargata in tutta la regione: se tre anni fa erano 513 i campi presenti in Lombardia, a dicembre di quest'anno siamo a 1.320 campi, il 75% dei quali indoor, con un incremento del 157%. I dati asseriscono che sulla quantità la Lombardia è alle spalle soltanto del Lazio, ma primeggia nei dati riguardo ai praticanti abituali, con circa 400mila giocatori (180mila solo a Milano) tra agonisti e amatori che giocano una o più volte a settimana: una cifra pari a più di un quarto del totale nazionale, pari a 1,5 milioni di praticanti. E con l'effetto Milano Premier (giunto alla terza edizione) di questi giorni e la presenza in città dei fuoriclasse della disciplina, gioco forza i numeri sulla pratica sportiva continueranno a incrementare.

Come ha ribadito Luigi Carraro, presidente della International Padel Federation che governa il circuito mondiale Premier Padel: «Se si offre al pubblico lo spettacolo dei migliori giocatori e delle migliori giocatrici al mondo, tutto il resto è una conseguenza».