Il fenomeno "Groenlandia" la società che domina le serie

Forse l'attuale narrazione sugli eccessi degli sgravi fiscali al mondo del cinema e dell'audiovisivo andrebbe un po' rivista alla luce degli italici successi che, dal grande schermo, arrivano a quello piccolo. Nel weekend Parthenope di Paolo Sorrentino ha superato i 4 milioni di euro in due settimane ed è in vetta al Box Office seguito, al terzo posto, da Berlinguer La grande ambizione di Andrea Segre. Ma è sulle piattaforme che Groenlandia, la società dei registi Matteo Rovere e Sydney Sibilia a cui si è aggiunto Andrea Paris, ha, in questo momento, ben tre serie che stanno facendo il pieno di ascolti: la seconda stagione di La legge di Lidia Poët, la serie uscita mercoledì scorso e diretta dalla stesso Rovere insieme a Letizia Lamartire e Pippo Mezzapesa, è al primo posto in Italia su Netflix ed è entrata nella Top Ten mondiale, Hanno ucciso l'Uomo Ragno - La leggendaria storia degli 883, diretta dall'altro socio di Groenlandia, Sydney Sibilia, insieme a Alice Filippi e Francesco Ebbasta e i cui due ultimi episodi sono andati in onda l'1 novembre, è ai vertici di Sky mentre su Disney+, This Is Not Hollywood, diretta da Pippo Mezzapesa, è prima nella Top Ten nonostante sia scomparso dal titolo, in attesa degli esiti giudiziari, il riferimento ad Avetrana, il paese pugliese dove è avvenuto il delitto di Sarah Scazzi, per via di un ricorso d'urgenza del Comune.

Viene così premiata una linea editoriale «giovane» che lavora con un'interessante generazione di sceneggiatori come Chiara Laudani, Francesco Agostini e Giorgio Nerone per Hanno ucciso l'Uomo Ragno o come, per Avetrana, Antonella Gaeta e Davide Serino (lo stesso della già osannata serie M.

Il Figlio del Secolo che uscirà nel 2025 su Sky) oppure ancora Flaminia Gressi (che è anche la co-sceneggiatrice della serie Inganno diretta da Pappi Corsicato da tre settimane al primo posto nella classifica mondiale di Netflix), Guido Iuculano e Davide Orsini per La legge di Lidia Poët, serie con protagonista assoluta Matilda De Angelis (foto) pure ai vertici mondiali di Prime Video con la serie Citadel: Diana. L'Italia non sarà Hollywood però...