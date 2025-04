Fermato l'aggressore del taglierino. Ma ha colpito l'amico per sbaglio

Ascolta ora 00:00 00:00

Aveva accoltellato un coetaneo, ieri in piazza Tre Torri nel tardo pomeriggio. E oggi il giovane egiziano di 19 anni, responsabile dell'aggressione, è stato fermato dalla polizia e indagato in stato di libertà per lesioni aggravate. Sono trascorse meno di 24 ore dal ferimento del diciottenne, anch'egli egiziano, in zona Citylife, ma le indagini hanno rivelato che le ferite di coltello sono state inferte per sbaglio: i due egiziani volevano evitare l'aggressione di un terzo. Grazie alle telecamere e alle testimonianze raccolte, gli agenti del Commissariato Sempione sono risaliti al giovane egiziano che ha ferito con un taglierino il connazionale. Il giovane colpito ha riportato una ferita al braccio per la quale veniva trasportato all'ospedale Niguarda in codice rosso in condizioni gravi ma non in pericolo di vita.

La ricostruzione dell'accaduto ha però fatto emergere che il 18enne è rimasto incidentalmente ferito mentre cercava di bloccare l'amico il quale, a seguito di un diverbio con una terza persona rimasta ignota, aveva estratto dalla tasca un taglierino dopo aver ricevuto un pugno sul volto. Il diciottenne si sarebbe messo in mezzo per evitare la reazione dell'amico ed è rimasto lui sotto i fendenti.

I poliziotti di viale Certosa, dopo aver sentito anche la vittima, hanno individuato il 19enne e lo hanno indagato in stato di libertà per il reato di lesioni aggravate.

La chiamata ai soccorsi era arrivata poco prima delle 19.

Quando sono sopraggiunte l'ambulanza e l'auto medica il ragazzo era a terra sanguinante ferito sotto al braccio e alla mano. Il ferito è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda, ma quasi subito i medici avevano escluso il pericolo di vita.